Το 1821 τους φέρνει πιο κοντά; Οι ελληνορωσικές σχέσεις στην επικοινωνία Δένδια – Λαβρόφ

H επέτειος της επανάστασης του 1821 φέρνει Ελλάδα και Ρωσία πιο κοντά; Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε την Παρασκευή τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ. Σημειώνεται ότι η επικοινωνία των δύο ανδρών έγινε κατόπιν πρωτοβουλίας του Ρώσου υπουργού.

Λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε η Ρωσία στην ελληνική ανεξαρτησία, εξετάσθηκαν οι προοπτικές στις διμερείς σχέσεις, επισημαίνεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

Παρά τις στενές διμερείς σχέσεις Μόσχας – Άγκυρας, ο Σεργκέι Λαβρόφ έχει αναφερθεί στο αδιαμφισβήτητο δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, στη βάση της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Σημειώνεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δε θα επισκεφθεί την Αθήνα, παρά την πρόσκληση που του απέστειλε η κυβέρνηση να παρευρεθεί στη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου για την επέτειο των 200 χρόνων από την ελληνική επανάσταση.

Ο κ. Δένδιας επικοινώνησε και με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι με τον οποίο συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΥΠΕΞ της Αιγύπτου, S.Shoukry, συζητήσαμε για τις διμερείς σχέσεις 🇬🇷🇪🇬 & τις περιφερειακές εξελίξεις – I spoke by phone to #Egypt FM S.#Shoukry. 🇬🇷🇪🇬 relations and recent regional developments in focus. pic.twitter.com/81n9XUjtEv

— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 26, 2021