ΗΠΑ: Θα επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία για τη δηλητηρίαση του Αλεξέι Ναβάλνι

Η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν αναμένεται να ανακοινώσει την επιβολή κυρώσεων για να τιμωρηθεί η Ρωσία για τη δηλητηρίαση του Αλεξέι Ναβάλνι, επικριτή του Κρεμλίνου, πιθανόν ήδη από σήμερα, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς επικαλούμενο δύο πηγές ενημερωμένες σχετικά.

-: EXCLUSIVE -U.S. EXPECTED TO IMPOSE NAVALNY-RELATED SANCTIONS ON RUSSIAN INDIVIDUALS AS EARLY AS TUESDAY -SOURCES

