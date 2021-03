Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι αμερικανικές αρχές εκ νέου, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για νέα εισβολή στο Καπιτώλιο από ομάδες πολιτοφυλακής.

Όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτο CNBC, το αμερικανικό αστυνομικό τμήμα του Καπιτωλίου έχει πληροφορίες που δείχνουν πιθανή συνωμοσία για «παραβίαση του Καπιτωλίου από άγνωστη ομάδα πολιτοφυλακών» την Πέμπτη.

Η δήλωση της Αστυνομίας αναφέρει ότι συνεργάζεται με τις τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες «για να σταματήσει οποιεσδήποτε απειλές για το Καπιτώλιο», σημειώνοντας: «Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις πληροφορίες».

Authorities are aware of online chatter about “an identified militia group” potentially planning to enter the Capitol on Thursday https://t.co/YxRrUY0sql pic.twitter.com/PxV3ezfRrb

— The Hill (@thehill) March 3, 2021