Οι εργαζόμενοι στον παγκόσμιο κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου, Amazon, και συγκεκριμένα του εργοστασίου της εταιρείας στην Αλαμπάμα, μάχονται για τη δημιουργία του εργατικού σωματείου που θα τους εκπροσωπεί.

Στην προσπάθειά τους αυτή, ανέλπιστα ίσως, βρήκαν τον ισχυρότερο ίσως συμπαραστάτη, τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Ο αμερικανός πρόεδρος, χωρίς βέβαια να κατονομάσει την εταιρεία και τους εργαζόμενούς της, πήρε σαφή θέση στο ζήτημα.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στο Twitter ο Τζο Μπάιντεν ανέφερε:

«Οι εργαζόμενοι στην Αλαμπάμα – και σε ολόκληρη την Αμερική – ψηφίζουν εάν θα οργανώσουν μια ένωση στο χώρο εργασίας τους. Είναι μια εξαιρετικά σημαντική επιλογή – μια επιλογή που πρέπει να γίνει χωρίς εκφοβισμό ή απειλές από τους εργοδότες», ανέφερε ο πρόεδρος στο Twitter. «Κάθε εργαζόμενος πρέπει να έχει μια ελεύθερη και δίκαιη επιλογή να ενταχθεί σε μια ένωση.»

Η ανάρτησή του συνοδευόταν από βίντεο με το οποίο ο Μπάιντεν, απευθυνόμενος στους εργαζόμενους, εξέφρασε τις απόψεις του για τη συμβουλή των εργατικών σωματείων στην προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Workers in Alabama – and all across America – are voting on whether to organize a union in their workplace. It’s a vitally important choice – one that should be made without intimidation or threats by employers.

Every worker should have a free and fair choice to join a union. pic.twitter.com/2lzbyyii1g

— President Biden (@POTUS) March 1, 2021