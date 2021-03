Ένας ακόμα ισχυρότατος σεισμός, μεγέθους 7,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Νέα Ζηλανδία το βράδυ της Πέμπτης, μετά από μια σειρά σεισμικών δονήσεων άνω των 7 Ρίχτερ στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι μόλις δυο ώρες πριν είχε σημειωθεί σεισμός 7,2 Ρίχτερ. Φυσικά, η ανησυχία στην περιοχή βρίσκεται στο κόκκινο.

HAWAII: Earthquake measuring 8.0 in the Kermadec Islands region. A TSUNAMI WATCH is now in effect for Hawaii. Tsunami threat being investigated. (Source: PTWC)

— U.S. Emergency Alert (@ENSAlerts) March 4, 2021