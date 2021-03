Η Σοφία, το διάσημο γηραιό άλμπατρος έφερε στον κόσμο ένα γλυκύτατο νεογνό στο Εθνικό Καταφύγιο Άγριας Ζωής Midway Atoll στα ανοικτά των ακτών της Χαβάης όπου ζει τα τελευταία χρόνια.

Οι βιολόγοι εκτιμούν ότι η Σοφία είχε τουλάχιστον 30-36 νεοσσούς κατά τη διάρκεια της ζωής της. Η Σοφία (Wisdom) είναι το πιο ηλικιωμένο γνωστό άγριο πουλί στον κόσμο και κατάφερε να γίνει ξανά μητέρα σε ηλικία 70 ετών.

Η Υπηρεσία Ψαριών και Άγριας Ζωής των ΗΠΑ (USFWS) ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι το πανέμορφο άλμπατρος υποδέχτηκε ένα νέο μικρό στο Εθνικό Καταφύγιο Άγριας Ζωής Midway Atoll , το οποίο φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αποικία άλμπατρος στον κόσμο, όπου εκατομμύρια πουλιά επιστρέφουν στη φωλιά κάθε χρόνο.

Οι βιολόγοι στο καταφύγιο παρατήρησαν ότι το αυγό εκκολάφθηκε την 1η Φεβρουαρίου.

«Τουλάχιστον 70 ετών, πιστεύουμε ότι η Wisdom περισσότερους από έναν συντρόφους», δήλωσε ο Beth Flint, βιολόγος της υπηρεσίας ψαριών και άγριας ζωής των ΗΠΑ, σε μια ανακοίνωση που ανακοίνωσε το νέο κοτόπουλο. «Αν και ο άλμπατρος είναι σύντροφος για μια ζωή, μπορεί να βρει νέους συντρόφους αν χρειάζεται- για παράδειγμα αν ζει περισσότερο από τον πρώτο του σύντροφο.»

Η Σοφία εκκολάπτει και μεγαλώνει νεοσσούς με τον τρέχοντα σύντροφό της, ένα άλμπατρος που ονομάζεται Akeakamai, από το 2012 τουλάχιστον όταν το αρσενικό άλμπατρος βρέθηκε για πρώτη φορά από ερευνητές.

«Η μελέτη της Σοφίας όχι μόνο εμπνέει τους λάτρεις των πουλιών παντού, αλλά μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα πώς μπορούμε να προστατεύσουμε αυτά τα χαριτωμένα θαλασσοπούλια και το περιβάλλον που χρειάζονται για να επιβιώσουν στο μέλλον», λένε οι ειδικοί.

🚨Cute baby alert! Wisdom’s chick has hatched!!! 🐣😍

Wisdom, a mōlī (Laysan albatross) and world’s oldest known, banded wild bird is at least 70 years old. Biologists estimate she has had at least 30-36 chicks. https://t.co/cjM8X2clme

📸-Jon Brack/Friends of Midway Atoll NWR pic.twitter.com/voK0kO27ed

— USFWS Pacific Region (@USFWSPacific) February 5, 2021