Ο κύριος μισθωτής μιας αποθήκης του Όκλαντ όπου μια πυρκαγιά σκότωσε 36 άτομα το 2016 καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκισης, αν και είναι απίθανο να περάσει περισσότερο χρόνο στη φυλακή.

Ήδη σε κατ’ οίκον περιορισμό μετά την απελευθέρωσή του από τη φυλακή πέρυσι λόγω ανησυχιών που προέκυψαν σχετικά με τον κοροναϊό, ο Derick Almena διετάχθη τη Δευτέρα να εκτίσει το υπόλοιπο της θητείας του υπό ηλεκτρονική παρακολούθηση, ακολουθούμενος από τρία χρόνια επιτήρησης.

«Γνωρίζω ότι κανένα μέλος της οικογένειας δε θα το βρει αποδεκτό και αποδέχομαι αυτήν την ευθύνη», δήλωσε η δικαστής του ανώτερου δικαστηρίου της κομητείας Alameda, Trina Thompson, στο τέλος μιας συναισθηματικά φορτισμένης υπόθεσης που εκτροχιάστηκε για πρώτη φορά από ένα διχασμένο σώμα ενόρκων και μετά από την πανδημία.

«Αναγνωρίζοντας τον πόνο τους», πρόσθεσε: «Μακάρι να μπορούσα με το χτύπημα ενός στυλό να αφαιρέσω τη βαθιά απώλεια και τη θλίψη σας».

Πολλοί από τους συγγενείς προέτρεψαν τη δικαστή να απορρίψει μια ένσταση που υπέβαλε ο Almena με τους εισαγγελείς για να αποφύγει μια δεύτερη δίκη.

Ο Almena, 50 ετών, ομολόγησε ένοχος τον Ιανουάριο σε 36 κατηγορίες ακούσιας ανθρωποκτονίας με αντάλλαγμα την ποινή των 12 ετών.

Επειδή έλαβε πίστωση για το χρόνο που έχει ήδη περάσει πίσω από τα κάγκελα εν αναμονή της δίκης και για καλή συμπεριφορά, θα περάσει τον επόμενο ενάμιση στο σπίτι υπό επιτήρηση.

«Αυτή η επιεικής ποινή είναι πολύ ακατάλληλη για τα εγκλήματα που διέπραξε ο Derick Almena», δήλωσε η οικογένεια θύματος της πυρκαγιάς της Sarah Hoda σε δήλωση που διαβάστηκε στο δικαστήριο μέσω τηλεδιάσκεψης.

«Η υιοθέτηση της ανεύθυνης σύστασης του Derick Almena, θα έχει ως αποτέλεσμα να εξαπατηθεί η μνήμη των 36 θυμάτων και η τιμή των οικογενειών τους».

Η Emilie Grandchamps, η μητέρα του θύματος Alex Ghassan, δήλωσε ότι ο Almena μαζί με τους ιδιοκτήτες της αποθήκης και τα γραφεία της πόλης που υποτίθεται ότι επιβάλλουν κανονισμούς θα πρέπει να λογοδοτήσουν.

«Συχνά ρωτάω, γιατί ο γιος μου καταδικάστηκε σε θανατική ποινή επειδή βρισκόταν στο λάθος μέρος και τη λάθος στιγμή και στους υπεύθυνους για τον θάνατό του και τον θάνατο 35 άλλων, δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή; Θέλω ο θάνατος του γιου μου να μην είναι επί ματαίω», είπε.

Η δικαστής και οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι έλαβαν υπόψη τις δυσκολίες της επανάληψης της υπόθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις της επιλογής ενόρκων και της κλήσης μαρτύρων που θα μπορούσαν να έρθουν αντιμέτωποι τα ταξίδια κατά τη διάρκεια της πανδημίας και επειδή ο Almena παραδέχθηκε την ενοχή του.

Ο Almena ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα και είπε ότι ήταν «γεμάτος ντροπή».

«Η ντροπή μου δεν μπορεί να σταθεί ως υπεράσπιση απέναντι σε αυτό που είμαι υπεύθυνος. Είναι δικό μου λάθος, μια φοβερή συσσώρευση λαθών μου, που διαμόρφωσαν και έχτισαν ένα μέρος τόσο επικίνδυνο», είπε σε δήλωση που διαβάζεται στο δικαστήριο μέσω του δικηγόρου του, Tony Serra.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι o Almena ήταν εγκληματικά αμελής, όταν μετέτρεψε παράνομα τη βιομηχανική αποθήκη στη γειτονιά Fruitvale του Όκλαντ σε κατοικία και χώρο εκδηλώσεων για καλλιτέχνες, που ονομάστηκε «Ghost Ship», γεμίζοντας το κτίριο με εύφλεκτα υλικά και καλώδια επέκτασης.

Δεν είχε ανιχνευτές καπνού ή ψεκαστήρες. Η κόλαση στις 2 Δεκεμβρίου 2016 ξέσπασε στην αποθήκη κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης ηλεκτρονικής μουσικής, παγιδεύοντας τα θύματα στον παράνομα κατασκευασμένο δεύτερο όροφο.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι τα θύματα δεν έλαβαν προειδοποίηση και είχαν λίγες πιθανότητες να ξεφύγουν από μια στενή σκάλα. Η οικογένεια και οι φίλοι των θυμάτων πλήρωναν τη δικαστική αίθουσα του Thompson για μήνες το 2019 και έγιναν γνωστά πρόσωπα στη δικαστή, μόνο για να δουν ένα διχασμένο σώμα ενόρκων να διαφωνεί, ως προς το εάν θα καταδικάσει τον Almena, ο οποίος μίσθωσε το κτήριο.

Στην ίδια δίκη, η επιτροπή διαπίστωσε επίσης ότι ο συνάδελφος Max Harris, ο οποίος ήταν ο «creative director» του Ghost Ship και συλλέκτης ενοικίων, δεν ήταν ένοχος.

Πέρυσι, το δημοτικό συμβούλιο του Όκλαντ συμφώνησε να πληρώσει πάνω από 33 εκατομμύρια δολάρια για την επίλυση αστικών αγωγών που κατατέθηκαν για λογαριασμό των θυμάτων.

Ο συμβιβασμός περιλάμβανε 23,5 εκατομμύρια δολάρια σε οικογένειες 32 θυμάτων και 9,2 εκατομμύρια δολάρια σε έναν επιζών που υπέφερε από «σοβαρούς, δια βίου τραυματισμούς».

Ο Almena διετάχθη επίσης να πληρώσει περίπου 181.000 $ σε αποζημίωση για έξοδα κηδείας και συμβουλευτικής. Μια ακρόαση σχετικά με τις αποζημιώσεις θα πραγματοποιηθεί στις 30 Απριλίου.

