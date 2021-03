Vodafone: Αναμένει κεφάλαια 2,4 δισ. δολαρίων από την αρχική δημόσια προσφορά της Vantage Towers

Κεφάλαια 2 δισ. ευρώ (2,4 δισ. δολάρια) έχει στόχο να συγκεντρώσει η Vodafone από την αρχική δημόσια προσφορά της ευρωπαϊκής της μονάδας πύργων κινητής τηλεφωνίας στη Φρανκφούρτη, πραγματοποιώντας μίας από τις μεγαλύτερες εισαγωγές μετοχών στο χρηματιστήριο της περιοχής για φέτος.

Ο γίγαντας των τηλεπικοινωνιών του Ηνωμένου Βασιλείου σχεδιάζει να πουλήσει μετοχές της Vantage Towers σε τιμή από 22,50 ευρώ έως 29 ευρώ ανά τεμάχιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της. Εάν η Vodafone και οι underwriters ασκήσουν τις options για να αυξήσουν το μέγεθος της προσφοράς, το ποσό της πώλησης μπορεί να ανέλθει κατά μέγιστο στα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι μετοχές της Vodafone αυξήθηκαν κατά 1,2% και διαμορφώθηκαν στα 127,60 πένες νωρίτερα στο Λονδίνο.

Δύο επενδυτικά funds, τα Digital Colony και RRJ, συμφώνησαν να αγοράσουν μετοχές αξίας 500 εκατ. ευρώ και 450 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια της προσφοράς που θα διαρκέσει έως τις 17 Μαρτίου. Οι νέες μετοχές θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται στις 18 Μαρτίου. Με βάση τα στοιχεία της IPO η αποτίμηση της Vantage εκτιμάται μέχρι και 14,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Vodafone θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα για να εξοφλήσει το χρέος της, ανέφερε η εταιρεία.

Η Vodafone και άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες τηλεφωνίας, που έχουν πληγεί από τον αυξανόμενο ανταγωνισμό, τους κανονισμούς και την πανδημία, προσπαθούν να εξασφαλίσουν κεφάλαια εκμεταλλευόμενοι τα περιουσιακά τους στοιχεία. Η ώθηση για ανάπτυξη δικτύων πέμπτης γενιάς οδηγεί επίσης στη ζήτηση πύργων μεγαλύτερης χωρητικότητας, τροφοδοτώντας ένα κύμα ενοποιήσεων και αναδιάρθρωσης.

Και για τους επενδυτές που αναζητούν αποδόσεις, αυτά τα περιουσιακά στοιχεία υπόσχονται σταθερές επιστροφές κεφαλαίων, καθώς οι εταιρείες πύργων υπογράφουν συνήθως μακροπρόθεσμες συμβάσεις, που συνδέονται με τον πληθωρισμό, για τους χώρους που νοικιάζουν στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας. Η Vantage σκοπεύει να καταβάλει το 60% των επαναλαμβανόμενων διαθέσιμων ταμειακών ροών ετησίως σε μερίσματα και να διανείμει 280 εκατομμύρια ευρώ τον Ιούλιο για το τρέχον οικονομικό έτος, δήλωσε η εταιρεία τον περασμένο μήνα.

Ωστόσο, οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας που επιθυμούν να νοικιάσουν χωρητικότητα από τη Vantage είναι άμεσοι ανταγωνιστές του πλειοψηφικού μετόχου της εταιρείας και βασικού πελάτη σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές: την Vodafone. Ανεξάρτητοι ευρωπαίοι χειριστές ασύρματων τηλεπικοινωνιών, όπως η Cellnex Telecom δεν έχουν αυτό το μειονέκτημα.

Η Vantage μπορεί να αποτελέσει την μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δημόσια εγγραφή από αυτήν της InPost, τον Ιανουάριο. Παράλληλα, η τεράστια προσφορά μετοχών της Vantage αναμένεται να θέσει την αγορά IPO της Γερμανίας σε καλό δρόμο ώστε να σημειώσει την καλύτερη χρονιά της από το 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία του -.

Πολλές ακόμη δημόσιες προσφορές εξετάζονται από μονάδες που βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα μεγάλων ομίλων, όπως η Volkswagen και η Daimler.

Επίσης, η εφαρμογή ξένων γλωσσών Babbel και η ProSiebenSat.1 Media που ανήκουν στην πλατφόρμα γνωριμιών ParshipMeet, εξετάζουν IPOs, ανέφερε το - News τον περασμένο μήνα.

Άλλες εταιρείες που εξετάζουν την εισαγωγή των μετοχών τους είναι η εταιρεία προγραμματισμού λογισμικού ανοιχτού κώδικα SUSE, ο διαδικτυακός λιανοπωλητής γυαλιών Mister Spex, ο πάροχος ασφάλειας στον κυβερνοχώρο Utimaco GmbH, η κατασκευάστρια προσθετικών άκρων Ottobock SE & Co. και ο ιστότοπος ηλεκτρονικού εμπορίου About You.

