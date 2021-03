Ο κυβερνήτης της πολιτείας Αρκανσο επικύρωσε χθες Τρίτη νόμο ο οποίος απαγορεύει την άμβλωση ακόμη και σε περιπτώσεις βιασμού ή αιμομιξίας, με την ελπίδα ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ θα ακυρώσει την απόφασή του με την οποία επιτράπηκαν οι αμβλώσεις σε όλη τη χώρα.

Η μοναδική εξαίρεση που προβλέπεται στον νόμο που επικυρώθηκε στην πολιτεία, την οποία διαπερνά ο Μισισιπής και είναι γνωστή για τον χριστιανικό συντηρητισμό της, είναι οι περιπτώσεις που απαιτείται να γίνει άμβλωση για «να σωθεί η ζωή της μητέρας», διευκρίνισε ο κυβερνήτης του Αρκανσο, ο Εισα Χάτσινσον.

Ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης διαβεβαίωσε πως επικύρωσε τον νόμο λόγω των «ειλικρινών του πεποιθήσεων», επειδή εναντιώνεται στην άμβλωση βάσει αρχών.

Ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ τον Αύγουστο. Η ισχυρή οργάνωση υπεράσπισης των αστικών και ατομικών δικαιωμάτων ACLU ξεκαθάρισε εκ των προτέρων ότι θα τον αμφισβητήσει στη δικαιοσύνη.

Η άμβλωση συνεχίζει να διχάζει βαθιά τους Αμερικανούς, με την αντίσταση σε αυτή να παραμένει σφοδρή, ιδίως στις τάξεις των πιο θρησκόληπτων.

Εδώ και περίπου είκοσι χρόνια, συντηρητικές πολιτείες του νότου και του κεντρικού τμήματος της χώρας έχουν πολλαπλασιάσει συντονισμένα τους νόμους που περιορίζουν το δικαίωμα στην άμβλωση, επιβάλλοντας για παράδειγμα οι διάδρομοι που οδηγούν στα χειρουργεία όπου γίνονται αμβλώσεις να έχουν συγκεκριμένο πλάτος, ώστε να αναγκαστούν πολλές κλινικές να κλείσουν.

Με τον νόμο στο Αρκανσο, οι πολέμιοι των αμβλώσεων ελπίζουν ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα αναγκαστεί να ακυρώσει την ιστορική απόφαση που είχε λάβει το 1973, όταν ανακήρυξε ότι όλες οι Αμερικανίδες έχουν δικαίωμα στην άμβλωση.

Αυτό θα επέτρεπε σε κάθε πολιτεία να εφαρμόζει τη δική της πολιτική, κάτι που θα οδηγούσε σε περαιτέρω διεύρυνση των ανισοτήτων ως προς το ζήτημα αυτό από περιοχή σε περιοχή.

«Σκοπός του νόμου αυτού είναι να προετοιμάσει το έδαφος ώστε το Ανώτατο Δικαστήριο να ακυρώσει την ισχύουσα απόφασή του», επιβεβαίωσε χωρίς περιστροφές ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης του Αρκανσο σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ η ισορροπία ισχύος μεταστράφηκε αποφασιστικά προς τα δεξιά μετά τον διορισμό από τον Ντόναλντ Τραμπ συντηρητικής δικαστικού λίγες ημέρες πριν την ήττα του στις προεδρικές εκλογές.

Ο νόμος που επικυρώθηκε στο Αρκανσο θα είναι ο αυστηρότερος στις ΗΠΑ εάν δεν αναιρεθεί διά της δικαστικής οδού. Πάει ακόμα πιο μακριά από τη νομοθεσία στη Νότια Καρολίνα, που απαγορεύει τέτοιες επεμβάσεις μετά την έκτη εβδομάδα της κύησης.

Η Αλαμπάμα επίσης πέρασε πρόσφατα εξαιρετικά σκληρό νόμο για τις αμβλώσεις, μετατρέποντας σε ποινικό αδίκημα την τέλεση τέτοιων επεμβάσεων από τους γιατρούς. Ομως ο νόμος αυτός καταρρίφθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο.

«Κυβερνήτη Χάτσινσον: Θα σας δούμε στο δικαστήριο», ανέφερε το παράρτημα της ACLU στο Αρκανσο μέσω Twitter.

Abortion is legal in all 50 states, including Arkansas, and we’ll fight as long as it takes to keep it that way. Governor Hutchinson: we’ll see you in court. #arpx #arnews #arleg

— ACLU of Arkansas (@ArkansasACLU) March 9, 2021