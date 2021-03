Πραξικόπημα στη Μιανμάρ: Ο στρατός διαπράττει «εξωδικαστικές εκτελέσεις»-Δείτε βίντεο

Η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει σε έκθεσή της που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα τις «εξωδικαστικές εκτελέσεις» και τη χρήση πολεμικών όπλων εναντίον των διαδηλωτών οι οποίοι αξιώνουν να αποκατασταθεί η δημοκρατία στη Μιανμάρ από πλευράς της στρατιωτικής χούντας που επιβλήθηκε με το πραξικόπημα της 1ης Φεβρουαρίου.

Η οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξηγεί ότι ανέλυσε 55 βίντεο τα οποία αποδεικνύουν πως «θανατηφόρα βία χρησιμοποιείται κατά τρόπο σχεδιασμένο, προμελετημένο και συντονισμένο» από τον στρατό.

Life is not safe anymore even in the tea shop.

Destroyed everything by Myanmar policemen. #WhatsHappeningInMyanmar #Mar10Coup pic.twitter.com/LdnxYLCQNF — Htoo Lwin (@HtooLwi76794496) March 10, 2021

Τα βίντεο αυτά μαγνητοσκόπησαν από την 28η Φεβρουαρίου μέχρι την 8η Μαρτίου πολίτες και τοπικά μέσα ενημέρωσης σε διάφορες πόλεις της χώρας, που βρίσκεται σε αναβρασμό μετά το πραξικόπημα και τις συλλήψεις της επικεφαλής της κυβέρνησης Αούνγκ Σαν Σου Τσι, του προέδρου και άλλων πολιτικών, με καθημερινές διαδηλώσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις που καταστέλλονται βίαια.

Η χρήση «αυτών των τεχνικών από τον στρατό της Μιανμάρ πολύ απέχει από το να είναι κάτι το καινοφανές, όμως οι σφαγές ποτέ πριν δεν αναμεταδίδονταν απευθείας ώστε να τις βλέπει όλος ο κόσμος», σημειώνει η Τζοάν Μάρινερ, διευθύντρια του τμήματος της ΜΚΟ που μελετά κρίσεις.

— ttppnntt (@eugenia_nt) March 7, 2021

«Δεν πρόκειται για πράξεις αξιωματικών που πνίγονται και παίρνουν κακές αποφάσεις», συνεχίζει η κυρία Μάρινερ. «Πρόκειται για αμετανόητους διοικητές οι οποίοι ενέχονται ήδη σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κι αναπτύσσουν τους στρατιώτες τους και χρησιμοποιούν τις δολοφονικές μεθόδους τους ανοικτά», προσθέτει.

This morning in Kyauktada,Yangon, terrorists in police and soldiers forms

forcefully beat and drag peaceful protesters along the ground. The protesters are not criminals. Why are we treated like this?

R2P FOR MYANMAR#WhatsHappeningInMyanmar #Mar7Coup pic.twitter.com/F3DAygf9Dw — Danielle (@daniellehtet) March 7, 2021

Σε ένα από τα βίντεο, που μεταφορτώθηκε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook και τραβήχτηκε την 28η Φεβρουαρίου στην πόλη Νταουέι (νότια), εικονίζεται στρατιώτης να δίνει το τουφέκι του σε έναν αστυνομικό πλάι του. Ο τελευταίος παίρνει πρηνή θέση, σημαδεύει και πυροβολεί. Ακολουθούν πανηγυρισμοί από τα μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης που είναι παρόντα.

Η Διεθνής Αμνηστία βλέπει στο βίντεο αυτό «όχι μόνο κατάφωρη περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή, με τη μετατροπή του να ρίχνει κανείς πραγματικές σφαίρες εναντίον άοπλων διαδηλωτών σε αθλητική δραστηριότητα, αλλά και τον συνειδητό συντονισμό των δυνάμεων ασφαλείας».

Myanmar Military opening fire to random apartments in broad daylight in San Chaung, Yangon. They seem to be threatening to public. Terrorizing innocent citizens has become their daily routine. #WhatsHappeninglnMyanmar #March10Coup pic.twitter.com/2HdETCcufy — Min (@MinThan16901630) March 10, 2021

Η ΜΚΟ καταγγέλλει επίσης τις «εξωδικαστικές εκτελέσεις», όπως αυτή ενός άνδρα που είχε συλληφθεί από τις δυνάμεις επιβολής της τάξης. Σε βίντεο που μαγνητοσκοπήθηκε την 3η Μαρτίου και μεταφορτώθηκε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter, καταγράφεται η εκτέλεσή του πισώπλατα ενώ δεν προβάλλει καμία αντίσταση.

The #Myanmar junta continues its systematic attack. In #Mandalay today…

Source: Private. #whatshappeninginmyanmar pic.twitter.com/h60FfpKLbk — Matthew Smith (@matthewfsmith) March 7, 2021

Η Αμνηστία διαπιστώνει ακόμη τη χρήση όπλων «εντελώς ανάρμοστων» για την αντιμετώπιση διαδηλώσεων: πολυβόλων, τουφεκιών ακριβείας για ελεύθερους σκοπευτές, ημιαυτόματων τουφεκιών εφόδου.

Soldiers of Myanmar’s 77 Light Infantry Division and police come in force to detain Ja Mar, an NLD supporter in Bago, and then take his car. Video from ⁦@-⁩ #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/qh9IQNxsTN — Matthew Tostevin (@TostevinM) March 10, 2021

Η ΜΚΟ καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να ενεργοποιηθεί, στηλιτεύοντας το ότι «δεν έχει κάνει τίποτα» ως εδώ.

Χθες Τετάρτη το βράδυ, το ΣΑ του ΟΗΕ «καταδίκασε σθεναρά» με ανακοίνωσή του που εγκρίθηκε ομόφωνα «τη βία εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών, συμπεριλαμβανομένων γυναικών, νέων και παιδιών» στη Μιανμάρ.

#Myanmar security forces fired at protesters who were reportedly demanding for the release of those arrested earlier in North Okkalapa township, eastern part of #Yangon. Am told at least 1 person has been critically hurt as seen in video sent to me #WhatsHappeninglnMyanmar pic.twitter.com/Aei0Dn7Owt — May Wong (@MayWongCNA) March 10, 2021

Η ανακοίνωση αυτή, η δεύτερη μέσα σε έναν μήνα για τη χώρα της Ασίας, εκδήλωση σπάνιας συναίνεσης στο Συμβούλιο Ασφαλείας, δεν περιέχει πάντως τη λέξη «πραξικόπημα», ούτε αναφέρεται στο ενδεχόμενο επιβολής διεθνών κυρώσεων αν η καταστολή συνεχιστεί.

— Ye’ Min Aung (@yeminaung12593) March 10, 2021

Τουλάχιστον 61 πολίτες έχουν σκοτωθεί στη Μιανμάρ και άλλοι σχεδόν 2.000 έχουν συλληφθεί από την 1η Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την Διεθνή Αμνηστία και την Ένωση Βοήθειας στους Πολιτικούς Κρατούμενους.

