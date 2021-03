Τον… χαβά του ο Πιρς Μόργκαν: Με Τσώρτσιλ απαντά στη Μέγκαν Μαρκλ

Σεισμό έχει προκάλεσε στην Bρετανία η αποχώρηση του εκρηκτικού δημοσιογράφου Πιρς Μόργκαν από το πάνελ της εκπομπής του «Good Morning Britain» καβγαδίζοντας οn air με συνάδελφό του αφού επέμενε ότι δεν πιστεύει τίποτα από όσα είπε η Μέγκαν Μαρκλ στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Όπρα Γουίνφρει.

Η συμπαρουσιάστριά του, Σουζάνα Ρέιντ, ξεκίνησε σήμερα την εκπομπή της λέγοντας στους τηλεθεατές πως το «πρωινό μαγκαζίνο θα είναι πολύ διαφορετικό» χωρίς αυτόν.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Daily Mail, η Ρανβίρ Σινγκ είναι η αντικαταστάτρια του Μόργκαν και μάλιστα συμπαρουσίασε σήμερα την εκπομπή με την Ρέιντ.

«Η Σουζάνα παραδέχτηκε ότι θα είναι ένα «πολύ διαφορετικό» πρόγραμμα χωρίς τον συμπαρουσιαστή της ο οποίος επί πέντε χρόνια ήταν «φωνή για πολλούς από εσάς» για το θέμα του Brexit και της πανδημίας του κορωνοιού», γράφει το βρετανικό δημοσίευμα.

Την ώρα που ξεκινούσε η εκπομπή, ο Μόργκαν πέρασε στην αντεπίθεση ανεβάζοντας ένα tweet εξακολουθώντας να λέει ότι δεν πιστεύει καμία από τις εμπρηστικές δηλώσεις της δούκισσας του Σάσεξ στην Αφροαμερικανή τηλεπαρουσιάστρια, ότι υποστηρίζει την ελευθερία του λόγου κι ότι ευχαρίστως θα πέθαινε γι΄αυτήν.

Το προκλητικό του tweet συνοδευόταν και από ένα απόσπασμα του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού, σερ Ουίνστον Τσώρτσιλ περί ελευθερίας του λόγου: «Οι ιδέες ορισμένων ανθρώπων για ελευθερία του λόγου, σημαίνουν πως είναι ελεύθεροι να πουν ότι τους αρέσει, αλλά αν κάποιος άλλος τους αντικρούσει, αυτό θεωρείται εξοργιστικό».

Xθες, όταν ο Μόργκαν αποκάλεσε μεταξύ άλλων, την Μέγκαν Μαρκλ «Πριγκίπισσα Πινόκιο» αναφερόμενος στις αναφορές της περί ρατσισμού στο Παλάτι και τις αυτοκτονικές τάσεις που είχε όταν ήταν πέντε μηνών έγκυος με τα Ανάκρορα να της γυρνούν την πλάτη, το βρετανικό ΕΣΡ «Ofcom» δέχτηκε πάνω 41.000 καταγγελίες.

Με αφορμή τις εμπρηστικές δηλώσεις του και τα πυρά που δέχθηκε από συναδελφό του στη διάρκεια της εκπομπής, ο Μόργκαν αποχώρησε χθες από το πάνελ του, αφήνοντας σύξυλο τον συμπαρουσιαστή του Άλεξ Μπέρσεφορντ.

Ο συνάδελφός του υποστήριξε τις θέσεις των Μέγκαν και Χάρι και αναφέρθηκε σε περιστατικά ρατσισμού που έχει ζήσει προκαλώντας την οργή του Μόργκαν.

Κι όταν ο Άλεξ αποκάλεσε τα σχόλια του Μόργκαν «διαβολικά» και χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του «ντροπιαστική», ο Μόργκαν αποχώρησε από το πλατό.

Όπως σχολιάζουν τα βρετανικά ΜΜΕ, ο γνωστός βρετανός δημοσιογράφος ξεκίνησε την καριέρα του στην «Fleet Street» ως συγγραφέας και συντάκτης για πολλά βρετανικά ταμπλόιντ, όπως τις The Sun, News of the world Daily Mirror. Διατηρεί άριστες σχέσεις με τον Αυστραλό μεγιστάνα Ρούπερτ Μέρντοχ αφού έχει εργαστεί σε εφημερίδες του.

Είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών και συγγραφέας οκτώ βιβλίων. Αν και καθολικός πιστεύει στην ζωή μετά θάνατον.

