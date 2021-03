Πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση φωτιάς στο γιγαντιαίο εργοστάσιο της βιομηχανίας ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla Inc στο Φρίμοντ, στην Καλιφόρνια, ανέφερε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο KTVU Fox 2.

«Η φωτιά μοιάζει να είναι εντοπισμένη σε μηχανήματα και βρίσκεται σε τμήμα (του εργοστασίου) υπό κατασκευή», διευκρίνισε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο KRON 4, προσθέτοντας πως το προσωπικό της Tesla χρησιμοποιεί άμμο για να την κατασβέσει.

Δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός και όλο το προσωπικό είναι ασφαλές, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά μέχρι στιγμής.

Firefighters are responding to a fire at the Tesla Fremont Factory https://t.co/jZI5JZrXnV

— KTVU (@KTVU) March 12, 2021