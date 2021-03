Τα lockdowns δεν άξιζαν “τα λεφτά” τους

Ο κυβερνήτης του Τέξας Greg Abbott ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το κράτος του τερματίζει την εντολή μάσκας και τα όρια επιχειρηματικής ικανότητας. Ενώ οι δημοκράτες και πολλοί αξιωματούχοι δημόσιας υγείας καταδίκασαν την κίνηση, υπάρχουν πολλά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα οφέλη από αυστηρά μέτρα δεν αξίζουν το κόστος.

Αυτό δεν συνέβαινε πάντα. Πριν από ένα χρόνο, υποστήριξα δημοσίως τα lockdows επειδή φαινόταν συνετή, δεδομένου του πόσο λίγα ήταν γνωστά τότε για τον ιό και τις επιπτώσεις του. Αλλά το κλείδωμα της κοινωνίας έχει γίνει η επιλογή των κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από το κόστος.

Περισσότερο από ένα χρόνο μετά την έναρξη της πανδημίας, ο εμβολιασμός βρίσκεται σε εξέλιξη τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ. Ωστόσο, εξακολουθούν να ισχύουν αυστηροί περιορισμοί και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Η Γερμανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθούν να είναι “κλειδωμένα”, ενώ η Γαλλία είναι δύο μήνες σε απαγόρευση κυκλοφορίας που λέει η γαλλική κυβέρνηση θα διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερις ακόμη εβδομάδες. Σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, η προσωπική εκπαίδευση είναι σπάνια.

Αυτή τη φορά πέρυσι δεν είχαμε ιδέα πόσο δύσκολο θα ήταν να ελέγξουμε τον ιό. Δεδομένου του πόσο γρήγορα είχε εξαπλωθεί, οι άνθρωποι έθεσαν τη λογική υπόθεση ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού θα μολυνόταν σε λίγες εβδομάδες, εκτός αν κάπως μειώσαμε τη μετάδοση. Προβολές από την ομάδα ανταπόκρισης του Imperial College Covid-19 στο Λονδίνο προέβλεπαν ότι περισσότεροι από δύο εκατομμύρια Αμερικανοί θα μπορούσαν να πεθάνουν σε λίγους μήνες. Ένα lockdown θα μείωνε τη μετάδοση και ενώ δεν μπορούσε να αποτρέψει όλες τις λοιμώξεις, θα εμπόδιζε τα νοσοκομεία να κατακλύζονται. Θα «ισοπεδώσει την καμπύλη».

Έχουμε μάθει ότι ο ιός δεν εξαπλώνεται ποτέ εκθετικά για πολύ καιρό, ακόμη και χωρίς αυστηρούς περιορισμούς. Η επιδημία υποχωρεί πάντα πολύ πριν επιτευχθεί η ασυλία των κοπαδιών. Όπως υποστηρίζω σε μια έκθεση για το Κέντρο Μελέτης της Κομματικής και Ιδεολογίας, οι άνθρωποι φοβούνται και αλλάζουν τη συμπεριφορά τους καθώς αυξάνονται τα νοσοκομεία και οι θάνατοι. Αυτό, με τη σειρά του, μειώνει τη μετάδοση.

Έχω δει περισσότερες από 100 περιοχές και χώρες. Κανένας δεν έχει δει την εκθετική αύξηση της πανδημίας να συνεχίζεται έως ότου επιτευχθεί η ασυλία των κοπαδιών, ανεξάρτητα από το εάν επιβλήθηκε κυβερνητικό κλείδωμα ή άλλο αυστηρό μέτρο. Οι άνθρωποι τελικά επιστρέφουν σε πιο χαλαρή συμπεριφορά. Όταν το κάνουν, ο ιός αρχίζει να εξαπλώνεται ξανά. Γι ‘αυτό βλέπουμε το “ανεστραμμένο σχήμα” των περιπτώσεων και των θανάτων παντού.

Η Σουηδία ήταν η πρώτη που έμαθε αυτό το μάθημα, αλλά πολλές άλλες χώρες το επιβεβαίωσαν. Αρχικά θεωρήθηκε ως καταστροφή πολλών στο πλήθος που προκάλεσε το κλείδωμα, η Σουηδία κατέληξε με ένα κατά κεφαλήν θάνατο που δεν διακρίνεται από αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι περιορισμοί δεν έχουν αποτέλεσμα. Εάν η Σουηδία είχε υιοθετήσει αυστηρότερους περιορισμούς, είναι πιθανό η επιδημία να είχε αρχίσει να υποχωρεί λίγο νωρίτερα και η επίπτωση να έχει μειωθεί λίγο πιο γρήγορα. Αλλά η πολιτική μπορεί να μην έχει σημασία όσο οι άνθρωποι υποθέτουν ότι το έκανε. Το lockdown μπορεί να καταστρέψει την οικονομία, αλλά αρχίζει να φαίνεται σαν να έχει ελάχιστη επίδραση στην εξάπλωση του Covid-19.

Eτσι στερεί τους ανθρώπους από μια φυσιολογική ζωή, συμπεριλαμβανομένων παιδιών που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν σχολείο ή να κοινωνικοποιηθούν κατά τη διάρκεια πολύτιμων ετών της ζωής τους. Δεδομένου ότι όλοι δεν έχουν εμβολιαστεί, πολλοί δεν θα ζούσαν κανονικά ακόμη και χωρίς περιορισμούς. Αλλά οι κυβερνητικές εντολές μπορούν να κάνουν τα πράγματα χειρότερα αφαιρώντας την ικανότητα των ανθρώπων να κοινωνικοποιούνται και να ζουν.

Τo lockdown αποτελεί μια απο τις πιο εκτεταμένες επιθέσεις κατά της ατομικής ελευθερίας στη Δύση μετά τον Β ‘Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο, καμία κυβέρνηση δεν δημοσίευσε μια ανάλυση κόστους-οφέλους για να δικαιολογήσει τις πολιτικές lockdown – κάτι που συχνά απαιτείται από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για να λαμβάνουν αποφάσεις πολύ λιγότερο σοβαρες.

Εάν τα επιχειρήματά μου είναι λανθασμένα και οι πολιτικές lockdown είναι οικονομικά αποδοτικές, ένα κυβερνητικό έγγραφο θα πρέπει να μπορεί να το αποδείξει αυτό. Καμία κυβέρνηση δεν έχει εκδώσει ένα τέτοιο έγγραφο, ίσως επειδή οι αξιωματούχοι γνωρίζουν τι θα έδειχνε.

Mr. Lemoine is a doctoral candidate in philosophy at Cornell University and a fellow at the Center for the Study of Partisanship and Ideology.