Χ. Θεοχάρης στο Reuters: Φέτος θα έχουμε καλύτερη χρονιά από την περσινή

«Στην Ελλάδα είναι ευπρόσδεκτοι τουρίστες οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί, βρέθηκαν αρνητικοί σε πρόσφατο τεστ ή έχουν αναρρώσει από τον COVID-19 και διαθέτουν αντισώματα», τόνισε σε συνέντευξή του ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι η φετινή χρονιά θα είναι καλύτερη από την περσινή

Ο υπουργός, μιλώντας στο -, πρόσθεσε ότι «Θα υποδεχτούμε τους ταξιδιώτες που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε συμφωνιών». Ο κ. Θεοχάρης μίλησε σχετικά με το άνοιγμα του Ελληνικού Τουρισμού το 2021 και το σύνθημα «All you want is Greece», επισημαίνοντας ότι «το 2020 ήταν η χειρότερη χρονιά για τον τουρισμό παγκοσμίως, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκοσμίου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών.

Στην Ελλάδα, ταξίδεψαν 7,4 εκατ. τουρίστες. «Συγκριτικά, το 2019 οι αφίξεις στη χώρα μας είχαν καταγράψει ρεκόρ, με 31,3 εκατ. εισερχόμενους ταξιδιώτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.Παρ’ όλα αυτά, το - επιβεβαιώνει ότι «η εθνική οικονομία, έστω και υπό τις ακραίως αντίξοες συνθήκες τις οποίες δημιούργησε η πανδημία, ωφελήθηκε με έσοδα από τον τουρισμό ύψους 4 δισ. ευρώ». Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται επίσης ότι «το 2020 οι τουρίστες από τη Γερμανία προς την Ελλάδα μειώθηκαν κατά 70% και από τη Βρετανία κατά 62%».

«Φέτος θα έχουμε μια καλύτερη χρονιά από την περσινή» σημείωσε ο υπουργός Τουρισμού, υπογραμμίζοντας ότι «αυτή τη στιγμή η ανοδική τάση στις κρατήσεις δεν είναι άμεσα ορατή, καθώς στην αγορά επικρατεί ακόμη η μελαγχολία και η απαισιοδοξία. Είμαι βέβαιος, όμως, ότι στο τέλος οι εκτιμήσεις μου για αύξηση της τουριστικής κίνησης προς την Ελλάδα θα αποδειχθούν ορθές».

Σε ερώτηση σχετικά με την αύξηση των κρουσμάτων κατά το άνοιγμα του τουρισμού το καλοκαίρι του 2020, ο κ. Θεοχάρης επανέλαβε ότι «η όποια κριτική ασκήθηκε επ’ αυτού ήταν, κατανοητή μεν, εντελώς αβάσιμη δε. Το δεύτερο κύμα της πανδημίας ‘χτύπησε’ την Ευρώπη περίπου προς το τέλος Οκτωβρίου – αρχές Νοεμβρίου του 2020 και σχεδόν ταυτόχρονα έπληξε και την Ελλάδα. Ο τουρισμός δεν είχε καμία σχέση με την έξαρση των κρουσμάτων».

Κλείνοντας τη συνέντευξή του, ο υπουργός επεσήμανε ότι «καλούμαστε να βρούμε την ιδανική ισορροπία ανάμεσα σε όλους τους παράγοντες και τις ανησυχίες, διότι πρέπει να φροντίσουμε τους εργαζόμενους και τους ανθρώπους που αναζητούν εργασία. Ωστόσο, πιστεύω ότι φέτος έχουμε περισσότερα εργαλεία στο οπλοστάσιό μας».