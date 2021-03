Η αστυνομία του Λονδίνου πρέπει να δώσει εξηγήσεις για τη βίαιη επέμβασή της στην ολονυκτία που πραγματοποιήθηκε χθες στη μνήμη μιας 33χρονης γυναίκας, η οποία απήχθη και δολοφονήθηκε πριν μερικές ημέρες, δήλωσε σήμερα η Βρετανίδα υφυπουργός Εσωτερικών Βικτώρια Άτκινς, μετά την οργή που προκάλεσε στην κοινή γνώμη η δημοσιοποίηση φωτογραφιών που δείχνουν αστυνομικούς να τραβούν με τη βία κάποιες από τις συγκεντρωμένες γυναίκες.

Women being snatched by police at the vigil for Sarah Everard. Shameful, shameful scenes. pic.twitter.com/fyUqcfCyug — Ash Sarkar (@AyoCaesar) March 13, 2021

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι είδαν την αστυνομία να τραβά με τη βία αρκετές γυναίκες από την ολονυκτιά που πραγματοποιήθηκε στο Κλάπαμ Κόμον, κοντά στο σημείο όπου εθεάθη για τελευταία φορά ζωντανή η Σάρα Έβεραρντ το βράδυ της 3ης Μαρτίου όταν επέστρεφε πεζή σπίτι της.

Scuffles break out at Clapham Common memorial for Sarah Everard as people chant “arrest your own.” pic.twitter.com/6AXFK5sl7a — Karla Adam (@karlaadam) March 13, 2021

“Χθες το βράδυ οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ στενοχωρημένοι, τα συναισθήματα ήταν έντονα, όπως είναι απολύτως κατανοητό, και η αστυνομία (…) θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις στον υπουργό Εσωτερικών”, τόνισε η Άτκινς μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Sky News.

England. Something is wrong. Something is really, very badly wrong.#claphamcommon #SarahEverard pic.twitter.com/ymS1RNYGlj — Kerry-Anne Mendoza 🏳️‍🌈 (@TheMendozaWoman) March 13, 2021

Η εξαφάνιση και ο φόνος της Έβεραρντ, εγκλήματα για τα οποία έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον ενός αστυνομικού, ώθησαν πολλές γυναίκες να διηγηθούν ιστορίες για τους κινδύνους που έχουν αντιμετωπίσει όταν περπατούν μόνες τους τη νύκτα, ενώ έχει προκαλέσει και αγανάκτηση για την αποτυχία της αστυνομίας και ευρύτερα της κοινωνίας να αντιμετωπίσει το φαινόμενο αυτό.

Η υπόθεση Σάρα Έβεραρντ

Αποτροπιασμό και φρίκη προκαλούν οι αποκαλύψεις για την απαγωγή και την δολοφονία της 33χρονης Σάρα Έβεραρντ πριν από μία εβδομάδα στο νότιο Λονδίνο.

Οι βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν πως ο δράστης της απαγωγής και της στυγερής δολοφονίας φέρεται να είναι εν ενεργεία αστυνομικός.

Το άγριο έγκλημα έφερε και την τοποθέτηση του ίδιου του Βρετανού πρωθυπουργού.

Ο 48χρονος Κούζενς που από τον περασμένο Σεπτέμβριο υπηρετούσε σε θέσεις φύλαξης διπλωματικών αντιπροσωπειών και πρεσβειών, έχει μεταφερθεί ήδη δύο φορές στο νοσοκομείο, καθώς κατά την κράτησή του φαίνεται να αυτοτραυματίστηκε στο κεφάλι μέσα στο κελί του.

Μετά την σημερινή πρώτη ακρόαση από τους δικαστές, ο Κούζενς αναμένεται να βρεθεί την Δευτέρα ενώπιον ποινικού δικαστηρίου προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα παραμείνει υπό κράτηση ή θα αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση, κάτι το οποίο θεωρείται εξαιρετικά απίθανο.

