Νότες ελπίδας και συμπαράστασης πλημμύρισαν το Σάββατο ένα κέντρο εμβολιασμών στη Μασαχουσέτη, όταν ο βιρτουόζος τσελίστας Γιο-Γιο Μα έδωσε μια απρόσμενη μίνι συναυλία για να ευχαριστήσει το υγειονομικό προσωπικό, αφού έκανε τη δεύτερη δόση του εμβολίου του για την Covid-19.

Ο καλλιτέχνης, που γεννήθηκε στη Γαλλία πριν από 65 χρόνια από Κινέζους γονείς, ξάφνιασε ευχάριστα τους άλλους ανθρώπους που περίμεναν να κάνουν το εμβόλιο, καθώς και το προσωπικό του Κοινοτικού Κολεγίου Μπερκσάιρ. Ένα απόσπασμα της παράστασής του αναρτήθηκε στη σελίδα του Κολεγίου στο Facebook.

oh to get the vaccine AND be able to listen to yo yo ma pic.twitter.com/CZ1b5ZQhkF

— mira (@Y0NGHEEWRLD) March 14, 2021