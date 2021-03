Τουλάχιστον δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και 13 ακόμη τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στο Σικάγο.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ, το συμβάν έγινε νωρίς το πρωί της Κυριακής και οι πυροβολισμοί είχαν στόχο ένα πάρτι.

«Δεκαπέντε άτομα δέχθηκαν πυρά και δύο από αυτά πέθαναν», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας του Σικάγο, προσθέτοντας ότι τέσσερα όπλα βρέθηκαν στο σημείο των πυροβολισμών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα ένοπλος άνοιξε πυρ σε ένα πάρτι με την Κυριακή περίπου στις 4:40 π.μ.

Το πάρτι φέρεται να γινόταν σε μια εταιρεία με φορτηγά ρυμούλκησης.

Τα κίνητρα του δράστη, όπως και η τύχη του, παραμένουν, μέχρι στιγμής άγνωστά, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική έρευνα βρίσκεται.

