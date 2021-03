Βίντεο: Πρωτοφανής αμμοθύελλα σαρώνει την Κίνα – Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν

Πρωτοφανής αμμοθύελλα πλήττει το Πεκίνο. Συγκεκριμένα, ένα τεράστιο, πυκνό νέφος άμμου, που μετέφεραν σφοδροί άνεμοι από την έρημο Γκόμπι, τύλιξε το Πεκίνο και περιοχές της βορειοδυτικής Κίνας.

Πάνω από 400 πτήσεις ακυρώθηκαν στα δύο αεροδρόμια του Πεκίνου, που βιώνει αρκετά συχνά τέτοια φαινόμενα, ουρανοξύστες χάθηκαν μέσα στην αμμοθύελλα και περιορισμένη ορατότητα προκάλεσε τεράστια προβλήματα στην πρωινή κυκλοφορία.

