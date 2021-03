Έκδηλη είναι στην Ευρώπη η ανησυχία για το εμβόλιο των Astrazeneca και Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, το οποίο έχει προκαλέσει μετά την παραγωγή του τη μεγαλύτερη αναταραχή και τις περισσότερες συζητήσεις για την ασφάλειά του.

Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Κύπρος προστέθηκαν τις τελευταίες ώρες στον κατάλογο των χωρών που αναστέλλουν -έστω και προσωρινά- τη χορήγηση του εν λόγω εμβολίου για τον κοροναϊό μετά από αναφορές σχετικά με σχηματισμό θρόμβων αίματος σε ανθρώπους που είχαν εμβολιαστεί, αν και η εταιρεία, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαμηνύουν πως δεν υπάρχει σύνδεση του εμβολίου με τις παρενέργειες.

Ωστόσο, η κρισιμότητα του ζητήματος έχει κινητοποιήσει, ως όφειλε, τις Αρχές για περαιτέρω διερεύνηση των περιστατικών, δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται για σοβαρά προβλήματα υγείας, ακόμη και θανάτους σε ορισμένες περιπτώσεις.

Σε αυτό, δε, προστίθεται η συνθήκη πως το συγκεκριμένο εμβόλιο βρίσκεται στα πρώτα στάδια χορήγησής του σε ανθρώπους, επειδή αναπτύχθηκε μόλις τον τελευταίο χρόνο, οπότε δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμα στοιχεία.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) αναμένεται να επανεξετάσει περαιτέρω τα δεδομένα την Τρίτη, ενώ συνεκλήθη έκτακτη συνεδρίαση την προσεχή Πέμπτη προκειμένου να υπάρξει κάποιο συμπέρασμα επί των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν και για τυχόν περαιτέρω ενέργειες που ενδέχεται να χρειαστούν. Επίσης, αύριο αναμένεται να συναντηθεί επί του θέματος και συμβουλευτική επιτροπή του ΠΟΥ.

Το εμβόλιο της AstraZeneca είναι ένα από τα τρία εμβόλια που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη. Όμως, ο αυξανόμενος αριθμός κρατών που αναστέλλουν τη χορήγησή του αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα στην προσπάθεια εμβολιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία μαστίζεται από ελλείψεις και άλλα εμπόδια με αποτέλεσμα να υστερεί πολύ σε σύγκριση με τα εμβολιαστικά προγράμματα της Βρετανίας και των ΗΠΑ. Μάλιστα, οι εξελίξεις έρχονται ενώ η Ηπειρος αυστηροποιεί τα μέτρα για τη μείωση διασποράς της Covid-19.

Υπό το πρίσμα αυτό, τα κράτη βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα νέο δίλημμα μέχρι να προκύψουν περαιτέρω επιστημονικά δεδομένα: Κατά πόσο τα αποδεδειγμένα οφέλη του εμβολίου υπερτερούν σε σχέση με τα μη αποδεδειγμένα στοιχεία που το συνδέουν με περιστατικά θρομβώσεων.

Τα οφέλη του εμβολίου της AstraZeneca για την πρόληψη της Covid-19 υπερτερούν των κινδύνων παρενεργειών, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ), τονίζοντας πως συνεχίζει την έρευνά του.

Όπως σημειώνει ο Οργανισμός, περιπτώσεις θρομβώσεων έχουν καταγραφεί σε πολύ μικρό αριθμό ατόμων που έλαβαν το εμβόλιο. Προσθέτει, δε, ότι πολλές χιλιάδες άνθρωποι αναπτύσσουν θρομβώσεις ετησίως στην ΕΕ για διαφορετικούς λόγους.

Κατά τον ΕΜΑ, ο αριθμός των επεισοδίων θρομβώσεων σε εμβολιασμένα άτομα φαίνεται να μην είναι υψηλότερος από αυτόν που παρατηρείται στον γενικό πληθυσμό.

EMA’s safety committee (#PRAC) continues investigation of the #COVID19vaccine Astra Zeneca and thromboembolic events. Check out the latest updates:

👉https://t.co/5u3ltzNuYd

— EU Medicines Agency (@EMA_News) March 15, 2021