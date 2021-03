Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια ακρόασης που πραγματοποιήθηκε για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Απευθυνόμενη στον δικαστή η συνήγορος της γυναίκας – θύματος εξέφρασε φόβο για την ασφάλεια της πελάτισσάς της καταγγέλλοντας ότι ο θύτης -που βρισκόταν επίσης on line στην τηλεδιάσκεψη- βρισκόταν μέσα στο σπίτι της γυναίκας, και μάλιστα σε διπλανό δωμάτιο.

Για να το εξακριβώσει ο δικαστής ζήτησε από τον κατηγορούμενο να βγει έξω από το σπίτι και να του δείξει την πινακίδα με τη διεύθυνση ώστε να διαπιστώσει αν βρισκόταν στο ίδιο σπίτι με την καταγγέλλουσα. Εκείνος όμως ισχυρίστηκε ότι… δεν έχει μπαταρία στο λάπτοπ του, με αποτέλεσμα ο δικαστής να διατάξει την αστυνομία να επέμβει.

Έτσι λοιπόν ο κατηγορούμενος λίγα λεπτά μετά άκουσε τους αστυνομικούς να του χτυπούν την εξώπορτα!

Με το τσιγάρο στο στόμα και τις χειροπέδες στα χέρια ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι ποτέ δεν επιτέθηκε στη γυναίκα, αλλά ο δικαστής ήταν καταπέλτης εναντίον του: «Είναι η πρώτη φορά που κάποιος είναι στο διπλανό δωμάτιο και πιθανόν εκφοβίζει τον μάρτυρα. Μην πεις τίποτα άλλο. Η εγγύησή σου ακυρώνεται. Σκάβεις τον λάκκο σου. Έχεις φτάσει στον πάτο και συνεχίζεις να σκάβεις» του είπε.

A domestic violence suspect logged into Zoom for a virtual court appearance was arrested after officials realized he was inside his alleged victim’s Michigan apartment.https://t.co/DAkMjeIzEy

— New York Daily News (@NYDailyNews) March 13, 2021