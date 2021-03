Τη δημιουργία ενός ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού για τη διευκόλυνση της ασφαλούς ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 προτείνει η Κομισιόν.

Το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό θα είναι απόδειξη ότι ένα άτομο έχει εμβολιαστεί κατά του COVID-19, έλαβε αρνητικό αποτέλεσμα σε τεστ ή ανάρρωσε από την COVID-19. Θα είναι δωρεάν, σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή. Θα περιλαμβάνει έναν κωδικό QR για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της αυθεντικότητας του πιστοποιητικού.

Today we strengthen the @EU_commission‘s response to #COVID19 with:

• Digital Green Certificates for free and safe movement in the EU

• A common path to a gradual, safe and lasting re-openinghttps://t.co/opAMGkeSNf

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 17, 2021