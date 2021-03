Το γύρο του διαδικτύου κάνει αυτό το βίντεο από το Τελ Αβίβ που δείχνει ουσιαστικά πως είναι η ζωή όταν έχει εμβολιαστεί πάνω από το 50% του πληθυσμού.

Το βίντεο προκαλεί ζήλια και νοσταλγία, καθώς ανάλογες εικόνες είχαμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας πριν την πανδημία.

Πλέον όμως η διασκέδαση και ο χορός σε παμπ και εστιατόρια παραμένει ακόμη μία μακριά ανάμνηση για εμάς.

Για το Ισραήλ όμως είναι μία πραγματικότητα. Μία πραγματικότητα που ευχόμαστε να ζήσουμε γρήγορα και εμείς.

Η επιστροφή στην κανονικότητα ήρθε στο Ισραήλ με όπλο τον μαζικό εμβολιασμό.

Tel Aviv! 😍🇮🇱

What life looks like post-lockdown and post-vaccines.

pic.twitter.com/KY8hmtwMV7

— Xavi Ruiz (@xruiztru) March 16, 2021