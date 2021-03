Για αυστηρότερους περιορισμούς στις εξαγωγές εμβολίων κατά του κοροναϊού προειδοποίησε την Τετάρτη η Κομισιόν δια της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η ΕΕ εξάγει εμβόλια προς υποστήριξη της παγκόσμιας συνεργασίας. Όμως οι ανοιχτοί δρόμοι είναι δύο κατευθύνσεων» ήταν το σαφές μήνυμα της προέδρου της Κομισιόν στο πλαίσιο της παρουσίας της πρότασης της Επιτροπής για το ψηφιακό πιστοποιητικό.

«Εάν χρειαστεί, θα σκεφτούμε πώς να προσαρμόσουμε τις εξαγωγές μας με βάση την αμοιβαιότητα και, στην περίπτωση χωρών με υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμού από εμάς, την αναλογικότητα» διεμήνυσε η κ. φον ντερ Λάιεν.

Όσον αφορά στα εμβόλια και τις παραδόσεις, η Πρόεδρος της Επιτροπής εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της σχετικά με τις παραδόσεις της AstraZeneca αναφέροντας ότι « το πρώτο τρίμηνο θα παρέδιδε 90.000.000 δόσεις, τις μείωσαν σε 40.000.000 και τώρα η πρόβλεψή τους είναι για 30.000.000 μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου».

Παράλληλα επισήμανε ότι ενώ η ΕΕ έχει παραδώσει 41.000.000 δόσεις σε 33 χώρες, πρέπει να υπάρξουν εξηγήσεις στους πολίτες «για το λόγο για τον οποίο εμβόλια που παρήχθησαν εντός ΕΕ πηγαίνουν σε άλλες χώρες, ενώ οι ίδιες ενώ παράγουν δεν στέλνουν δόσεις». Αυτό που χρειάζεται είναι η αμοιβαιότητα τόνισε.

«Είναι σημαντικό να υπάρξει επιτάχυνση στις παραδόσεις», σημείωσε η κ. Φον Ντερ Λάιεν προσθέτοντας ότι «πρέπει να εστιάσουμε στο δεύτερο τρίμηνο και την περίοδο μέχρι το καλοκαίρι. Ξέρουμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε το στόχο μας και να εμβολιάσουμε το 70% του ενήλικου πληθυσμού μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και ξέρουμε ότι οι παραδόσεις θα αυξηθούν το δεύτερο τρίμηνο».

«Η αρχή ήταν δύσκολη. Τώρα σημειώνουμε πρόοδο στον εμβολιασμό: Η BionTech-Pfizer και η Moderna υλοποιούν τα συμβόλαιά τους. Τα πρώτα εμβόλια της Johnson & Johnson θα φτάσουν τον Απρίλιο» τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν.

«Μπορούμε να επιτύχουμε τον στόχο μας να εμβολιάσουμε πλήρως το 70% των ενηλίκων μέχρι το τέλος του καλοκαιριού» διαβεβαίωσε.

