Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε την Τρίτη ότι «δεν είμαι θαυμαστής» της Μέγκαν Μαρκλ, ελπίζει ωστόσο να διεκδικήσει εκείνη την προεδρία των ΗΠΑ το 2024.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε σε συνέντευξη στο Fox News για τις σκέψεις του αναφορικά με ένα τέτοιο ενδεχόμενο, μετά την αδιανόητη επιτυχία που είχε η κοινή εξομολόγηση Χάρι και Μέγκαν στην Όπρα.

«Ε λοιπόν εύχομαι να συμβεί αυτό, γιατί αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε πιστεύω πως θα έχω ακόμα πιο ισχυρά αισθήματα για να ξανακατέβω», είπε ο Τραμπ στην παρουσιάστρια Maria Bartiromo, «δεν είμαι θαυμαστής της. Νομίζω πως όσα λέει για τη βασιλική οικογένεια και τη βασίλισσα, συμβαίνει, ξέρετε, να τη γνωρίζω τη βασίλισσα, όπως ξέρετε. Έχω συναντηθεί με τη βασίλισσα και είναι ένα εξαιρετικό άτομο. Και δεν είμαι θαυμαστής της Μέγκαν».

Trump says he hopes Meghan Markle runs for president, could return him to White House https://t.co/9h7lm3ewuB pic.twitter.com/OcZWJ0GoG4

— New York Post (@nypost) March 17, 2021