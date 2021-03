H ανάπτυξη, η διείσδυση και η επιρροή αλλά και η επίδραση των social media σε άμεση σχέση με την αξία της ίδιας της δικτύωσης των χρηστών και τη συμβολή νέων αποτελεσματικών εργαλείων παρέμβασης που διαμορφώνει το fintech αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την «παραγωγή» φαινομένων όπως εκείνο της Gamestop. Το τι συνέβη στη περίπτωση της μετοχής της αλυσίδας λιανικής πώλησης video games κλπ, είναι γενικά γνωστό.

Με λίγα λόγια, τεχνολογία και δικτύωση είναι το εκρηκτικό μείγμα για ένα νέο είδος «χρηματιστηριακού λιανεμπορίου» που θα έχει ρόλο στις αγορές ανεξαρτήτως της τύχης της τιμής της Gamestop. Πριν από λίγο καιρό η Endeavor διοργάνωσε ένα event με θέμα το event “Gamestop: what’s next for retail trading”. Στο διαδικτυακό event συμμετείχαν ο Paolo Galvani (συνιδρυτής & πρόεδρος, Moneyfarm), ο Steffen Pauls (Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος, Moonfare), ο Βίκτωρας Τροκούδης (Founder, Plum) και ο Μάρκος Βερέμης (Partner – Investments, Evanston Capital Management) και συζητήθηκαν μεταξύ άλλων ο αντίκτυπος στις αγορές, τα διδάγματα που αντλήθηκαν και κυρίως επιχειρήθηκε να δοθούν απαντήσεις για το αν αναδύεται μια νέα εποχή retail traders.

O Μάρκος Βερέμης άρχισε να εργάζεται για την Evanston Capital Management (ECM) το 2020 – μια εταιρεία που έχει την έδρα της στο Evanston, που βρίσκεται 12 μίλια περίπου από το κέντρο της πόλης του Σικάγου. Τα προηγούμενα 13 χρόνια ο Μάρκος ανήκε στο δυναμικό της Cambridge Associates, με τομέα ευθύνης τις Εναλλακτικές Επενδύσεις (Alternative Investments).

Ζήτησα από τον Μάρκο να διατυπώσει μια σύνοψη της δικής του άποψης. Ανταποκρίθηκε με πολύ διάθεση. «Όπως είπα και στην εισαγωγή του διαδικτυακού event τα γεγονότα αυτά άνοιξαν πολλά θέματα και συζητήσεις. Ξεχωρίζω δύο. Το πρώτο θέμα είναι περισσότερο φιλοσοφικό και το δεύτερο πιο τεχνικό.

Με την παγκόσμια δικτύωση των ανθρώπων μέσω του internet και την ανάπτυξη των social media και του fintech το άτομο έχει αποκτήσει ξεχωριστή δύναμη απέναντι στους θεσμούς με τα καλά και τα κακά που αυτό συνεπάγεται. Η ουσία είναι πως έχουμε περάσει πλέον σε μια νέα εποχή όπου οι ιεραρχίες και οι θεσμοί έχουν λιγότερη δύναμη.

Ένα εξαιρετικό βιβλίο επί του θέματος είναι το The Revolt of the Public and the Crisis of Authority in the New Millennium του Martin Gurri. Τα γεγονότα με το Gamestop, το Reddit και το Robinhood είναι μία ακόμα έκφανση αυτού του φαινομένου, αυτή την φορά στα χρηματιστήρια.

Το δεύτερο, πολύ πιο τεχνικό θέμα, αφορά τις πλατφόρμες fintech. Το fintech σαφώς και λειτουργεί υπέρ του εκδημοκρατισμού του υφιστάμενου χρηματικοοικονομικού συστήματος. Τα πρόσφατα γεγονότα με το Robinhood όμως άνοιξαν μία συζήτηση για το πως ακριβώς λειτουργούν αυτές οι πλατφόρμες στο παρασκήνιο. Αναφέρομαι κυρίως στο θέμα του payment for order flow που συζητήθηκε και στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό αυτό. Θέτει όμως το ερώτημα. Έχουμε πλήρη εικόνα του πως λειτουργεί το fintech σήμερα;».

Ένας από τους συνομιλητές του Μάρκου Βερέμη και ο Βίκτωρας Τροκούδης, ιδρυτής της fintech startup Plum με έδρα το Λονδίνο. Από την τοποθέτηση του Βίκτωρα κράτησα τη φράση του για το «νέο παίκτη» στο παιχνίδι, ένας «νέος παίκτης» που αλλάζει τα δεδομένα αλλά και τις ισορροπίες.

