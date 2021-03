Με αργά αλλά σταθερά βήματα προχωρά η κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα, ωστόσο, καταγράφεται μεγάλη ανάγκη σε θέματα πληροφόρησης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων στην άσκηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Αυτό επεσήμαναν οι συμμετέχοντες στο αποψινό διαδικτυακό συνέδριο ολοκλήρωσης του έργου «Enhacement of social entrepreneurship through the establishment of support structures in the CB area», δηλαδή «Growing Social», που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREGV- A Greece – Bulgaria 2014 – 2020.

Ως ένα «άτυπο παράδειγμα» κοινωνικής επιχειρηματικότητας, χαρακτήρισε την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης ΑΕ ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, Αναστάσιος Τζήκας, εξηγώντας ότι η δημιουργία της έγινε με τη δέσμευση των αρχικών μετόχων, ότι παρόλο που είναι ανώνυμη εταιρεία, θα λειτουργεί με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, με στόχο να παραδώσει στην πόλη μια υποδομή που θα τη βοηθήσει να μετεξελιχτεί σε «Salonikon Valley».

Στόχος, όπως είπε, παραμένει να στεγαστούν στην Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης ΑΕ εταιρείες νέας τεχνολογίας, start ups και θερμοκοιτίδες, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι στην επόμενη πενταετία η πόλη θα αποκτήσει μια υποδομή για την οποία θα είναι τεχνολογικά υπερήφανη και σημείωσε ότι «η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι ένα κομμάτι της γενικής επιχειρηματικότητας, βοηθά πολύ την εξέλιξη της επιχειρηματικότητας συνολικά και καθιερώνει σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό την κοινωνική οικονομία».

Μεταξύ άλλων, προανήγγειλε ότι σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξετάζεται η δημιουργία κινήτρων για είσοδο εταιρειών και νέων επιχειρηματιών στην Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης ΑΕ.

Στην ανάγκη οργανωμένης υποστήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων, αναφέρθηκε από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκη ΑΕ, Μιχάλης Χαβούζης, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να ενισχυθεί το ανθρώπινο δυναμικό, να εκπαιδευτεί κατάλληλα και να εξοπλιστεί με δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορέσει με το κοινωνικό του πρόσημο να είναι ανταγωνιστικό στο επιχειρείν.

Ως μία πρόκληση, με την οποία αξίζει κάποιος να ασχοληθεί, χαρακτήρισε την κοινωνική επιχειρηματικότητα η συντονίστρια του έργου για το Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, Αλεξάνδρα Ανανίκα, σημειώνοντας ότι η επιχειρηματικότητα μπορεί και πρέπει να διδαχθεί.

Το πρόγραμμα, οι δράσεις του οποίου ολοκληρώνονται στο τέλος Μαρτίου, είναι ύψους 476.000 ευρώ και χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από εθνικούς πόρους, ενώ οι συμμετέχοντες εταίροι είναι τέσσερις, με επικεφαλής τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη. Οι υπόλοιποι εταίροι είναι ο φορέας διοίκησης και διαχείρισης Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Α.Ε, ο δήμος Rudozem στη Βουλγαρία και το βουλγαρικό Local active group «Zlatogerad – Nedelino».

Στόχοι του έργου αποτέλεσαν μεταξύ άλλων τα εξής: προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων στην επενδυτική προτεραιότητα, παροχή υποστήριξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και επέκταση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή.

Κατά την υλοποίηση του έργου, εντοπίστηκαν και στις δύο χώρες τα εξής χαρακτηριστικά κοινωνικής επιχειρηματικότητας, που αφορούν μεταξύ άλλων:

Χαμηλός βαθμός κοινωνικής καινοτομίας, έλλειψη διοικητικών εργαλείων για την ανάπτυξη των πωλήσεων (διαχείριση και μάρκετινγκ) ακόμη και σε ευρέως διαδεδομένες επαγγελματικές δεξιότητες, μη ικανοποιητική πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες συμβουλών για χρηματοπιστωτικά εργαλεία για τη στήριξη των δραστηριοτήτων τους, χαμηλό επίπεδο δικτύωσης και συνεργασιών, αδύναμη έως ανύπαρκτη δικτύωση και συνέργεια πέρα από τα σύνορα, με αποτέλεσμα την απουσία ανταλλαγής εμπειριών στην οργάνωση και προώθηση παρόμοιων ή συμπληρωματικών κοινωνικών υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο του έργου, τέθηκαν σε λειτουργία ένα γραφείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, στο οποίο απευθύνθηκαν ήδη 200 άτομα για στήριξη σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας και ένα διαδικτυακό διαδραστικό γραφείο εξυπηρέτησης με εγχειρίδια και εργαλεία συμβουλευτικής για τη δημιουργία επενδυτικών σχεδίων Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

