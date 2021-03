ΗΠΑ: Δεν έχει αποκλειστεί η κατηγορία για έγκλημα μίσους σε βάρος του ύποπτου για τις επιθέσεις στην Ατλάντα

Οι αρχές της Ατλάντα δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να απαγγείλουν κατηγορίες για εγκλήματα μίσους σε βάρος του υπόπτου για τις δολοφονίες γυναικών ασιατικής καταγωγής σε τρία ινστιτούτα μασάζ και σπα στην πόλη, ανακοίνωσε σήμερα ο αρχηγός της αστυνομίας.

Ο Ρόμπερτ Άαρον Λονγκ, 21 ετών, κατηγορείται για τη δολοφονία την Τρίτη τεσσάρων ανθρώπων σε δύο ιαματικά λουτρά στην Ατλάντα και τεσσάρων ακόμη στην κομητεία Τσερόκι περίπου 64 χλμ βόρεια της πόλης.

Ο υπαρχηγός της αστυνομίας της Ατλάντα Τσαρλς Χάμπτον τόνισε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι ανακριτές προσπαθούν ακόμα να καθορίσουν ένα κίνητρο, αλλά ότι η απαγγελία κατηγορίας σε βάρος του Λονγκ για έγκλημα μίσους δεν «έχει αποκλειστεί».

The man charged with killing eight people at three Atlanta-area spas on Tuesday evening had been a customer of at least two of the businesses, the police said. https://t.co/15dllzuRLy pic.twitter.com/sk3nIODQXg

