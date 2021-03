Τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι, αστυνομικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί, σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη όταν έπεσαν σε ενέδρα που έστησαν μέλη συμμορίας στην πολιτεία του Μεξικού (κεντρικά), γνωστοποίησαν η Γραμματεία Ασφαλείας και η γενική εισαγγελία.

Η σφαγή διαπράχθηκε σε τομέα του δήμου Κοατεπέκ Αρίνας, καθώς αστυνομικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί κινούνταν με αυτοκίνητα στο πλαίσιο επιχείρησης εναντίον συμμοριών που δρουν στην περιοχή, κατά τις ίδιες πηγές.

At least 12 state and ministerial police officers were killed in an ambush by an armed group in Coatepec de Harinas, State of Mexico. pic.twitter.com/oyrvjmv2PT

