ΧΑ:Πτώση και η μάχη της Πειραιώς

Διατηρούνται οι πιέσεις στο χρηματιστήριο με πρωταγωνιστές όπως άλλωστε αναμενόταν τις τραπεζικές μετοχές όπου όμως μετά την κάθετη πτώση κατά την έναρξη της συνεδρίασης η προσφορά φαίνεται να απορροφάται από το έξυπνο χρήμα…

Ανεβασμένος ο τζίρος της συνεδρίασης με πακέτο 45 εκατομμυρίων ευρώ στη μετοχή της

ΤΕΝΕΡΓ…

Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες η τράπεζα Πειραιώς με αυξημένες συναλλαγές σήμερα ο ρυθμός των οποίων εάν συνεχιστεί μέχρι το κλείσιμο θα έχει αλλάξει χέρια περίπου το 5% της Τράπεζας …

Buy when there’s blood in the streets, even if the blood is your own.-Rothschild