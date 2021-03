Ούτε μια, ούτε δύο, αλλά… τρεις φορές έπεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσπαθώντας να ανέβει τις σκάλες του Air Force One.

Με το χαρακτηριστικό του… βηματισμό που μοιάζει και λίγο με τζόκινγκ, ο Τζο Μπάιντεν έφτασε στο Air Force One και άρχισε να ανεβαίνει τις σκάλες.

Λίγο πριν φτάσει στα μισά της σκάλας, σκοντάφτει πρώτη φορά. Δεν πτοείται. Σηκώνεται. Ανεβαίνει άλλα τρία σκαλιά. Ξαναπέφτει. Προσπαθεί να σηκωθεί και ξαναπέφτει!

Όπως φαίνεται και στο video πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν πτοήθηκε από το τριπλό… πέσιμο. Ή δεν το έδειξε τουλάχιστον. Όταν έφτασε στην κορυφή της σκάλας, χαιρέτισε στρατιωτικά και μπήκε στο εσωτερικό του Air Force One…

Joe Biden just fell 3 times in a row trying to go up the stairs to Air Force One pic.twitter.com/gTUTckUH32

— Caleb Hull (@CalebJHull) March 19, 2021