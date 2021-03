Η έκθεση World Happiness Report έβαλε τη Δανία στη δεύτερη θέση, μετά την Ελβετία, την Ισλανδία και την Ολλανδία.

Η Νέα Ζηλανδία ήταν και πάλι το μόνο μη ευρωπαϊκό έθνος στην πρώτη δεκάδα. Το Ηνωμένο Βασίλειο έπεσε από την 13η στην 17η θέση. Τα δεδομένα από τον ερευνητή αναλυτικών στοιχείων Gallup ζήτησαν από άτομα σε 149 χώρες να αξιολογήσουν τη δική τους ευτυχία.

Ελήφθησαν επίσης υπόψη μέτρα όπως η κοινωνική υποστήριξη, η προσωπική ελευθερία, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) και τα επίπεδα διαφθοράς.

Η χώρα που θεωρείται η πιο δυστυχισμένη στον κόσμο ήταν το Αφγανιστάν, ακολουθούμενο από το Λεσότο, την Μποτσουάνα, τη Ρουάντα και τη Ζιμπάμπουε.

Υπήρχε μια «σημαντικά υψηλότερη συχνότητα αρνητικών συναισθημάτων» σε λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο των χωρών, ανέφεραν οι συγγραφείς της έκθεσης, πιθανώς επισημαίνοντας τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Ωστόσο, τα πράγματα βελτιώθηκαν για 22 χώρες. Αρκετές ασιατικές χώρες τα πήγαν καλύτερα από ό,τι είχαν δηλώσει οι κάτοικοι στην κατάταξη του περασμένου έτους, ενώ η Κίνα πήγε στην 84η θέση από την 94η.

«Παραδόξως δεν υπήρξε, κατά μέσο όρο, μείωση της ευημερίας όταν μετρήθηκε από την αξιολόγηση των ανθρώπων από τη δική τους ζωή», ανέφερε ο John Helliwell, ένας από τους συγγραφείς της έκθεσης.

«Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι οι άνθρωποι βλέπουν τον Covid-19 ως μια κοινή, εξωτερική απειλή που τους επηρεάζει όλους και ότι αυτό έχει δημιουργήσει μια μεγαλύτερη αίσθηση αλληλεγγύης και συναισθήματος».

«Η Φινλανδία κατατάχθηκε πολύ ψηλά στα μέτρα αμοιβαίας εμπιστοσύνης που βοήθησαν στην προστασία ζωών και βιοτικών πόρων κατά τη διάρκεια της πανδημίας», ανέφεραν οι συγγραφείς.

Το σκανδιναβικό έθνος των 5,5 εκατομμυρίων ανθρώπων τα έχει καταφέρει πολύ καλά σε σχέση με την πλειονότητα της Ευρώπης κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με πάνω από 70.000 περιπτώσεις και 805 θανάτους, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins.

