Ισχυρός σεισμός 7,2 Ρίχτερ ταρακούνησε την Ιαπωνία θέτοντας σε συναγερμό τις αρχές οι οποίες εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο ισχυρός σεισμός έχει επίκεντρο την περιοχή Χονσού στις ανατολικές ακτές της Ιαπωνίας, σε απόσταση 25 χλμ. βορειοανατολικά της πόλης Ishinomaki και 66 χλμ. βορειοανατολικά της πόλης Sendai.

Από τον σεισμό προκλήθηκε τσουνάμι ύψους ενός μέτρου, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση της Ιαπωνίας NHK.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 60 χιλιόμετρα.

Τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας από τη στιγμή του σεισμού είναι σοκαριστικά.

Άνθρωποι μέσα σε κτίρια φαίνεται να μην μπορούν να σταθούν καν όρθιοι τη στιγμή που χτυπάει ο Εγκέλαδος τη χώρα.

M7.2 Strong earthquake in Tohoku, Shindo 5強 (Strong) Tsunami warning ⚠️ around Ishinomaki (Miyagi) – it was fairly long here in Tokyo, felt like a Shindo 3. pic.twitter.com/ifCytRd4jn — John Daub (ONLY in JAPAN) (@ONLYinJAPANtv) March 20, 2021

VIDEO: NHK street cameras captured the magnitude-7.0 earthquake in Japan earlier this morning. A tsunami warning has been issued for Miyagi Prefecture. [NHK] pic.twitter.com/nHIDc3SpdK — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) March 20, 2021

An earthquake struck during New Japan’s show today Thankfully it doesn’t appear anyone has been hurt and the show has continued #njcup pic.twitter.com/7MqQSiwrfv — Wrestling Travel (@WrestlingTravel) March 20, 2021

-