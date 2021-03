Με καθυστέρηση λίγων εβδομάδων επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις των επιστημόνων για το ηφαίστειο Fagradalsfjall στην Ισλανδία, το οποίο εξερράγη το βράδυ της Παρασκευής, προκαλώντας σεισμική δόνηση και μία τεράστια λάμψη στον ουρανό.

Όλες οι πτήσεις –εισερχόμενες και εξερχόμενες– στο διεθνές αεροδρόμιο Keflavik ανεστάλησαν, σύμφωνα με την ισλανδική μετεωρολογική υπηρεσία.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, πρόκειται για το ξεκίνημα μίας διαδικασίας που θα έχει διάρκεια, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένουν εκρήξεις και σε άλλα ηφαίστεια, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους.

Πριν από λίγες εβδομάδες, η περιοχή είχε αποκλειστεί, καθώς οι επιστήμονες είχαν διαπιστώσει μεγάλη δραστηριότητα μάγματος στο υπέδαφος, με σαφώς ανοδικές τάσεις προς τον φλοιό της Γης.

Volcano eruption has started around Mt Fagradalsfjall, the westernmost part of the mountain ridge of the Reykjanes Peninsula, #iceland. Photo taken by @Vikurfrettir from the town Reykjanesbær.

Live stream at https://t.co/az8ndP8ePu (site might be down due to web traffic) pic.twitter.com/qlkN7iQPZU

— Tiny Iceland (@TinyIceland) March 19, 2021