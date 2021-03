Το Manneken Pis («αγοράκι που ουρεί» στα ολλανδικά), που βρίσκεται κοντά στην διάσημη πλατεία των Βρυξελλών, την Grande Place, και κοντά στο δημαρχείο της πόλης θα ντυθεί με στολή εύζωνα σε λίγες ημέρες.

Την είδηση έδωσε η ελληνική πρεσβεία στις Βρυξέλλες, με σχετική εικόνα: «Στις 25 Μαρτίου στις 11.00, το γνωστό άγαλμα των Βρυξελλών #MannekenPis θα ντυθεί με στολή εύζωνα, για να τιμηθεί η επέτειος των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Η τελετή θα γίνει με την παρουσία του Πρέσβη της Ελλάδας στο Βέλγιο, Διονύσιου Καλαμβρέζου. #Greece1821»».

Το άγαλμα σχεδιάστηκε από τον Ζερόμ Ντυκενουά και τοποθετήθηκε στη θέση του, το 1618 ή το 1619. Έχει ύψος 61 εκατοστά και δεν είναι η πρώτη φορά που το πιο διάσημο άγαλμα θα φορέσει την εθνική στολή. Την προηγούμενη φορά, ήταν σε μια δύσκολη συνθήκη, το 2011, που φόρεσε φουστανέλα εν μέσω της ελληνικής οικονομικής κρίσης, δίνοντας την «απάντησή» του στις χρηματαγορές.

To μπρούτζινο άγαλμα – σιντριβάνι απεικονίζει ένα μικρό αγοράκι που ουρεί. Δεν είναι γνωστό γιατί κατασκευάστηκε αυτό το άγαλμα, αλλά υπάρχουν διάφοροι λαϊκοί μύθοι. Ένας μύθος λέει ότι το άγαλμα, το τοποθέτησαν οι γονείς ενός παιδιού το οποίο είχε χαθεί, αλλά στη συνέχεια βρέθηκε με τη βοήθεια των χωρικών. Μια άλλη εκδοχή αναφέρει ότι ένα αγόρι κατάσκοπος είδε κατά τη διάρκεια μιας πολιορκίας ότι κάποιοι επιχείρησαν να ανατινάξουν τα τείχη της πόλης, κάτι το οποίο προσπάθησε να αποτρέψει ουρώντας το φιτίλι.

Ο πιο αγαπητός μικρός ήρωας των Βρυξελλών, μαζί με τον Τεν-Τεν, ντύνεται συχνά με στολή. Πρόσφατα, φόρεσε μια στολή για προστασία από τον κοροναϊό, ενώ η εντυπωσιακή «συλλογή του» περιλαμβάνει περισσότερες από 800 στολές, με την πλούσια γκαρνταρόμπα του να συνδέεται με ιστορικά και πολιτικά γεγονότα και επετείους.

Manneken Pis dresses as ‘Covid Boy’ for first anniversary of lockdownhttps://t.co/sawEmQZPjr pic.twitter.com/NCJv3PZpt6

— The Bulletin (@_TheBulletin) March 18, 2021