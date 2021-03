Ντυμένοι γορίλες, λουλούδια ή ακόμη και… γιατροί, σχεδόν 6.500 άνθρωποι γιόρτασαν σήμερα το καρναβάλι στη Μασσαλία, στη νότια Γαλλία, παρά την έξαρση της πανδημίας στη χώρα που ανάγκασε την κυβέρνηση να ενισχύσει τα περιοριστικά μέτρα.

Η αστυνομία εξέφρασε τη λύπη της για αυτό το υπαίθριο πάρτι, που δεν είχε την άδεια των αρχών, πολύ περισσότερο επειδή οι νεαροί καρναβαλιστές στην πλειονότητά τους δεν φορούσαν προστατευτικές μάσκες και δεν τηρούσαν τις αποστάσεις.

Οι χιλιάδες μασκαράδες έκαναν παρέλαση και χόρεψαν το απόγευμα σε μικρή απόσταση από τη Λα Κανεμπιέρ, την κεντρική λεωφόρο της πόλης.

«Οι νέοι κουράστηκαν με το κλείσιμο στο σπίτι. Δεν υπάρχουν ευπαθείς ηλικιωμένοι εδώ, μόνο νέοι», είπε, φανερά ενθουσιασμένος, ο 26χρονος Ρομέν, που είχε ντυθεί φούρναρης αλλά κάτω από την ποδιά φορούσε τη φανέλα του Ζινεντίν Ζιντάν.

#Marseille maintien du carnaval sans masques ! Et moi qui sort d’un test pcr 😰 le Covid, non ? @Prefet13 @olivierveran @afpfr on n’y comprend strictement plus rien !!! pic.twitter.com/oTFn8fjjYE

