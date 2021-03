Η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων εορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου. Καθιερώθηκε το 1966 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών σε ανάμνηση ενός τραγικού συμβάντος, που συγκλόνισε την παγκόσμια κοινή γνώμη.

Στις 21 Μαρτίου του 1960 η αστυνομία της ρατσιστικής Νοτίου Αφρικής πυροβόλησε εν ψυχρώ κατά μιας διαδήλωσης φοιτητών στην πόλη Σάρπβιλ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 70 άνθρωποι.

Οι νεαροί διαδηλωτές διαμαρτύρονταν ειρηνικά κατά των νόμων του Απαρτχάιντ, που είχε επιβάλλει το καθεστώς της λευκής μειοψηφίας στη χώρα, εφαρμόζοντας τη θεωρία της ανισότητας ανάμεσα στις φυλές.

Ο ΟΗΕ μάς καλεί αυτή τη μέρα να ενώσουμε τις φωνές μας για τα θύματα του ρατσισμού, των φυλετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας και της μισαλλοδοξίας.

«Ο ρατσισμός και οι φυλετικές διακρίσεις εναντίον οποιουδήποτε από εμάς μας βλάπτουν όλους» αναφέρει σε μήνυμά του ο ΟΗΕ.

«Ο Ύπατος Αρμοστής, Φίλιπο Γκράντι, ζητά έναν κόσμο που δεν είναι μόνο ενάντια στον ρατσισμό, αλλά είναι ενεργά αντιρατσιστικός».

«Racism and racial discrimination against anyone of us hurts all of us.»

Our High Commissioner @FilippoGrandi calls for a world that is not just against racism, but is actively anti-racist. #FIGHTRacism https://t.co/HknJuslSk4

