Το Πεκίνο ήταν τυλιγμένο σε πυκνή καστανή σκόνη λόγω ισχυρών ανέμων που φυσάει από την έρημο του Gobi και από άλλα τμήματα της βορειοδυτικής Κίνας, σε αυτό που το γραφείο μετεωρολογίας έχει ονομάσει τη μεγαλύτερη αμμοθύελλα της τελευταίας δεκαετίας.

Οι κάτοικοι της πόλης χρησιμοποίησαν γυαλιά, μάσκες και καλύμματα μαλλιών για να προστατευθούν από την πυκνή σκόνη και την άμμο, με αξιοθέατα της πόλης, συμπεριλαμβανομένης της Απαγορευμένης Πόλης, να καλύπτονται από ένα τοπίο που θυμίζει αποκάλυψη.

Σύμφωνα με το ctvnews.ca, η δημοτική κυβέρνηση διέταξε τα σχολεία να ακυρώσουν τις εξωτερικές δραστηριότητες και συμβούλεψε το κοινό να μείνει μέσα όπου ήταν δυνατόν, καθώς εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν.

Τα κινεζικά μετεωρολογικά πρακτορεία κατηγόρησαν κατέδειξαν το γεγονός της ποιότητας του αέρα, τονίζοντας ότι οφείλεται σε μια αμμοθύελλα που διασχίζει τη βόρεια Κίνα από τη βόρεια Μογγολία, όπου οι αρχές δήλωσαν ότι είχε αφήσει αρκετούς νεκρούς, πριν να προχωρήσει νότια από τους ανέμους και μειώνοντας την ορατότητα στο Πεκίνο σε λιγότερο από τα 500 μέτρα.

Κάτω από τον βαρύ ουρανό, οι κάτοικοι του Πεκίνου ανησυχούσαν για τους κινδύνους για την υγεία με τη συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματιδίων να αγγίζει το PM 2,5 στην πρωτεύουσα. «Νομίζω ότι κάθε αναπνοή θα μου δώσει προβλήματα στους πνεύμονες», δήλωσε ο κάτοικος του Πεκίνου Zhang Yunya στο AFP.

