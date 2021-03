Πελώνη: Οι πολίτες δεν θα πληρώνουν στα φαρμακεία για self test

Η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα προχωρήσει από τις αρχές Απριλίου σε δωρεάν παροχή self test σε όλο τον πληθυσμό, όπως είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη.

Σε ερώτηση για το αν τα self test θα δίνονται από τα φαρμακεία με κάποιο αντίτιμο, όπως προτείνουν οι φαρμακοποιοί, η κυρία Πελώνη απάντησε κατηγορηματικά ότι τα self τεστ θα δίνονται απολύτως δωρεάν. Απαντώντας σε άλλη ερώτηση πάντως, είπε πως η κυβέρνηση βρίσκεται σε συζητήσεις με τους φαρμακοποιούς σχετικά με την καταβολή ενός «συμβολικού» αντιτίμου αν κάποιος πολίτης ζητήσει από τον φαρμακοποιό να τον βοηθήσει στο self test.

Πρόσθεσε ακόμη ότι το αποτέλεσμα των τεστ αυτών θα δηλώνεται σε ειδική πλατφόρμα, ενώ θα προσμετρούνται στον συνολικό αριθμό τεστ που γίνονται καθημερινά. «Η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα μας εξακολουθεί να είναι επιβαρυμένη, η πίεση στο ΕΣΥ εντείνεται και η κούραση όλων αυξάνεται», ανέφερε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη ξεκινώντας την εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Σε αυτά τα δεδομένα η κυβέρνηση απαντά συνεχίζοντας την ενίσχυση του ΕΣΥ και επιδεικνύοντας την αναγκαία ευελιξία ως προς τα μέτρα ανάσχεσης της πανδημίας», τόνισε.

Όπως είπε η κ. Πελώνη «Στο πλαίσιο αυτό κατόπιν εισήγησης της επιτροπής των ειδικών αποφασίστηκαν και μπήκαν σε εφαρμογή στοχευμένες προσαρμογές στα μέτρα που λαμβάνουν υπόψιν την ψυχολογική κόπωση της κοινωνίας καθώς και το γεγονός ότι η μέρα μεγαλώνει και ο καιρός βελτιώνεται. Αφορούν πρωτίστως τη διεύρυνση του ωραρίου κυκλοφορίας καθώς και βαλβίδες εκτόνωσης για την αποφυγή συγκεντρώσεων σε σπίτια και σε κλειστούς χώρους».

Και πρόσθεσε: «Έτσι, ώστε να υπάρξει καλύτερη συμμόρφωση στα μέτρα, μείωση του επιδημιολογικού φορτίου, αποσυμφόρηση του Συστήματος Υγείας και σταδιακή επανεκκίνηση οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων».

Αναφερόμενη στην επίταξη γιατρών είπε ότι «Ελπίζουμε ότι οι γιατροί θα πράξουν το καθήκον τους, διαφορετικά θα επιβληθούν τα προβλεπόμενα από το νόμο».

Γιατί η κυβέρνηση δεν επιστρατεύει και ιδιωτικές κλινικές εκτός από γιατρούς, ανέφερε ότι «υπάρχει ήδη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα», ενώ για τον μη εμβολιασμό υγειονομικών, είπε ότι «εναπόκειται στη συνείδηση του καθενός. Ελπίζω να ακούσουν όλοι την έκκληση να το κάνουν».

Για το αν βρίσκεται ακόμα στο τραπέζι το άνοιγμα του λιανεμπορίου στις 29 Μαρτίου, η κυβερνητική εκπρόσωπος είπε ότι «είναι ακόμα Δευτέρα, αυτά θα τα πούμε την Παρασκευή».

«Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στις 6-7 ευρωπαϊκές χώρες που έχουν τους υψηλότερους ρυθμούς εμβολιασμού»

«Σε ένα χρόνο οι ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει το Δημόσιο στους πολίτες από το gov.gr υπερδιπλασιάστηκαν»

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση



Καλό μεσημέρι.

Για την επιδημιολογική κατάσταση



Η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα μας εξακολουθεί να είναι επιβαρυμένη, η πίεση στο Ε.Σ.Υ. εντείνεται και η κούραση όλων αυξάνεται. Σε αυτά τα δεδομένα, η Κυβέρνηση απαντά συνεχίζοντας την ενίσχυση του Ε.Σ.Υ. και επιδεικνύοντας την αναγκαία ευελιξία ως προς τα μέτρα ανάσχεσης της πανδημίας.



Στο πλαίσιο αυτό, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής των ειδικών, αποφασίστηκαν και μπήκαν σε εφαρμογή, στοχευμένες προσαρμογές στα μέτρα που λαμβάνουν υπόψη την ψυχολογική κόπωση της κοινωνίας, καθώς και το γεγονός ότι η μέρα μεγαλώνει και ο καιρός βελτιώνεται. Αφορούν πρωτίστως τη διεύρυνση του ωραρίου κυκλοφορίας, καθώς και βαλβίδες εκτόνωσης για την αποφυγή συγκεντρώσεων σε σπίτια και σε κλειστούς χώρους. Έτσι, ώστε, να υπάρξει καλύτερη συμμόρφωση στα μέτρα, μείωση του επιδημιολογικού φορτίου, αποσυμφόρηση του Συστήματος Υγείας και σταδιακή επανεκκίνηση οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων.



Στην προσπάθεια αυτή η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα που προχωρά στις αρχές Απριλίου σε δωρεάν παροχή self-test σε όλο τον πληθυσμό. Κάθε πολίτης θα μπορεί να προμηθεύεται δωρεάν από το φαρμακείο της γειτονιάς του ένα τεστ ανά εβδομάδα, παρέχοντας τον ΑΜΚΑ στον φαρμακοποιό. Κάθε πολίτης θα έχει έτσι τη δυνατότητα επιτήρησης της υγείας του και σύμπραξης στην ανάσχεση της διασποράς του ιού.



Στην ίδια κατεύθυνση θα συμβάλει η επιτάχυνση του εμβολιασμού που εξελίσσεται με ασφάλεια και υποδειγματικό τρόπο. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στις 6-7 ευρωπαϊκές χώρες που έχουν τους υψηλότερους ρυθμούς εμβολιασμού και επισπεύδει ανάλογα με τις ροές των εμβολίων που φτάνουν. Ήδη, έχουν γίνει πάνω από 1.430.000 εμβολιασμοί και μέσα στον Απρίλιο θα γίνουν επιπλέον 1,5 εκατομμύριο.



Ξεκινούν οι εμβολιασμοί για τους συμπολίτες μας με νοσήματα πολύ υψηλού κινδύνου. Στις 26 Μαρτίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα ραντεβού της ηλικιακής ομάδας 70-74 ετών και τις αμέσως επόμενες μέρες -στις αρχές Απριλίου- η πλατφόρμα για τα ραντεβού της ηλικιακής ομάδας, 65-69 ετών. Στόχος είναι μέχρι το τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου, να έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση του εμβολίου όλοι οι 60 άνω και οι ευπαθείς ομάδες με νοσήματα πολύ υψηλού κινδύνου. Τον Μάιο και τον Ιούνιο θα προστεθούν οι ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας Β, ειδικές επαγγελματικές ομάδες, αλλά και ο γενικός πληθυσμός.



Στο μεταξύ, καθώς συνεχίζεται η αντεπίθεση στον ιό, η Κυβέρνηση ενισχύει δραστικά το Ε.Σ.Υ. που δέχεται -και θα συνεχίσει να δέχεται για το επόμενο διάστημα- ισχυρή πίεση. Έχουμε ήδη θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο έκτακτης ανάγκης και διευρύνουμε τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Ιδιωτικές κλινικές έχουν τεθεί -με οικειοθελή απόφαση των ιδιοκτητών τους- στη διάθεση του Ε.Σ.Υ. και η συνεργασία εξελίσσεται αρμονικά.



Ψηφιακή επανάσταση



Στο μεταξύ, μέσα στην κρίση η Κυβέρνηση προχώρησε σε μια ραγδαία ψηφιοποίηση του Κράτους. Σε ένα χρόνο, οι ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει το Δημόσιο στους πολίτες από το gov.gr υπερδιπλασιάστηκαν και έφτασαν τις 1.130. Έγιναν 94 εκατομμύρια ηλεκτρονικές συναλλαγές, εκδόθηκαν 155.000 ληξιαρχικές πράξεις, 3 εκατομμύρια υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις και 1 εκατομμύριο πιστοποιητικά δημοτολογίου. Γράφτηκαν 1.700.000 πολίτες στην άυλη συνταγογράφηση και εκδόθηκαν 12 εκατομμύρια άυλες συνταγές.



Την τελευταία εβδομάδα, ξεκίνησε η ηλεκτρονική δήλωση απώλειας της αστυνομικής ταυτότητας, μπήκε σε λειτουργία το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας πολιτών-Δημοσίου, ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν ειδοποιήσεις μέσω sms ή email για ζητήματα που τους αφορούν και επεκτάθηκε το MyConsulLIve σε ακόμη περισσότερες Πρεσβείες και Προξενικές αρχές, ώστε Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό να διεκπεραιώνουν διοικητικές πράξεις χωρίς φυσική παρουσία.



Μια πραγματική ψηφιακή επανάσταση -που όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός σε σχετική ανάρτησή του- βελτιώνει τη σχέση των πολιτών με το Δημόσιο και διευκολύνει την καθημερινότητα όλων, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Υποθέσεις που απαιτούσαν τη μετάβαση του πολίτη σε κρατικές υπηρεσίες λύνονται τώρα από το κινητό ή τον υπολογιστή του καθενός. Μειώνουν τη γραφειοκρατία, αφαιρούν ταλαιπωρία και προσφέρουν χρόνο σε όλους.

Για την 25η Μαρτίου



Ολοκληρώνονται τις μέρες αυτές οι προετοιμασίες για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου που θα γίνει φέτος αφενός με τους περιορισμούς που επιβάλλει η πανδημία και αφετέρου με ιδιαίτερη λαμπρότητα, καθώς η Ελλάδα γιορτάζει τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821.

Έχουν προσκληθεί και αναμένεται να έρθουν στις 24 Μαρτίου ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης και o Πρωθυπουργός της Ρωσίας Mikhail Mishustin -με τους οποίους ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις- καθώς και ο Πρίγκιπας της Ουαλίας, διάδοχος του Βρετανικού θρόνου, Κάρολος. Εξαιτίας της έκτακτης κατάστασης που προκαλεί η έκρηξη της πανδημίας στην Γαλλία, ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Emmanuel Macron δεν θα μπορέσει να παραστεί και τη φίλη χώρα θα εκπροσωπήσει η Υπουργός Άμυνας Florence Parly.



Η έναρξη των εκδηλώσεων θα γίνει το απόγευμα της Τετάρτης, 24ης Μαρτίου, στο ανακαινισμένο και εκσυγχρονισμένο συγκρότημα της Εθνικής Πινακοθήκης, όπου θα γίνει ξενάγηση της Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού και των προσκεκλημένων ηγετών φίλων χωρών με έμφαση σε πίνακες ζωγραφικής που έχουν ως θέμα την Επανάσταση του 1821. Το βράδυ της ίδιας ημέρας θα παρατεθεί στο Προεδρικό Μέγαρο επίσημο δείπνο στους υψηλούς προσκεκλημένους.



Το πρωί της 25ης Μαρτίου θα τελεστεί η Δοξολογία στη Μητρόπολη Αθηνών, παρουσία περιορισμένου αριθμού μελών της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας. Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και ανάκρουση των εθνικών ύμνων της Ελλάδας και των τιμώμενων χωρών.



Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η στρατιωτική παρέλαση στην οποία θα συμμετάσχουν πεζοπόρα, μηχανοκίνητα και αεροπορικά τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Για πρώτη φορά θα λάβουν μέρος και τμήματα από συμμαχικές χώρες. Μαζί με τα ελληνικά αεροσκάφη θα πετάξουν σχηματισμοί αμερικανικών F-16 και Rafale της γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας.



Προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία, η παρέλαση θα γίνει χωρίς την παρουσία κόσμου. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό -όπως και κάθε πολίτης- θα έχουν την ευκαιρία να την παρακολουθήσουν από την Ε.Ρ.Τ.. Η μετάδοση θα εμπλουτίζεται με πλάνα από τη σύγχρονη πόλη και τα ιστορικά της μνημεία και όλα μαζί θα εκπέμπουν την εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας που πορεύεται με εθνική αυτοπεποίθηση και ισχυρές συμμαχίες. Μιας χώρας ελκυστικής και εξωστρεφούς, που είναι περήφανη για την Ιστορία της και χτίζει το μέλλον με αισιοδοξία.

Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην Αθήνα -με την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη- Διάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης των 5 Μεσογειακών χωρών στη διάρκεια της οποίας τέθηκαν ζητήματα που άπτονται της διαπραγμάτευσης για το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Οι πέντε χώρες ζητούμε:

-Έμπρακτη αλληλεγγύη στην κατανομή των μεταναστευτικών βαρών.

-Κοινό μηχανισμό απελάσεων.

-Συνεργασία της Ε.Ε. με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης για τη μείωση των ροών. Και

-Ορθή και απαρέγκλιτη εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού



Αύριο, Τρίτη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Eisenhower που βρίσκεται στη βάση της Σούδας στην Κρήτη.



Την Πέμπτη 25 και την Παρασκευή 26 Μαρτίου θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης -και όχι με φυσική παρουσία όπως είχε αρχικά αποφασιστεί- λόγω της έξαρσης του κορονοϊού στα κράτη-μέλη της Ε.Ε..

