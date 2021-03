Ολοταχώς προς νέα μετωπική σύγκρουση με το Λονδίνο φαίνεται να οδεύουν οι «27» για τα εμβόλια κατά του κοροναϊού, εν μέσω αργών ρυθμών εμβολιασμού στην Ε.Ε. κι ενώ το τρίτο κύμα της πανδημίας σαρώνει την ηπειρωτική Ευρώπη.

Ήδη, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει απειλήσει με απαγόρευση εξαγωγών 19 εκατομμυρίων δόσεων, που παρασκευάζονται σε εργοστάσια επί ευρωπαϊκού εδάφους και προγραμματίζονται να αποσταλούν στη Βρετανία τις επόμενες εβδομάδες.

Το θέμα θα εξεταστεί στη σύνοδο κορυφής των «27», την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή. «Σε ιδιωτικές συζητήσεις, η Γαλλία και η Γερμανία έχουν ταχθεί υπέρ της ενεργοποίησης του άρθρου 122 της συνθήκης της Ε.Ε.», γράφει ο Guardian. Αυτο «συνέβη τελευταία φορά στην πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του ’70», επισημαίνει, και «επιτρέπει στην Ένωση να λάβει επείγοντα μέτρα για τον έλεγχο της διανομής βασικών αγαθών».

Οι Βρυξέλλες κατηγορούν το Λονδίνο ότι εφαρμόζει ατύπως, πλην όμως de facto απαγόρευση εξαγωγών εμβολίων που παράγονται σε εργοστάσια στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να επιταχύνει το βρετανικό πρόγραμμα εμβολιασμών (ήδη η πρώτη δόση του εμβολίου έχει χορηγηθεί σε πάνω από τους μισούς ενήλικες Βρετανούς).

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, αρνείται τις κατηγορίες και αναμένεται να έχει νέο γύρο τηλεφωνικών επαφών με Ευρωπαίους ομολόγους του, πριν από τη σύνοδο της Πέμπτης, προειδοποιώντας κατά ενός «πολέμου εμβολίων», γράφουν οι Financial Times.

Σύμφωνα πάντως με την Daily Telegraph, η Ντάουνιγκ Στριτ προωθεί σχέδια για μεταφορά του βασικού όγκου της παραγωγής των εμβολίων της στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε η Βρετανία να είναι αυτάρκης και να μην είναι πλέον εκτεθειμένη σε κινδύνους διατάραξης της αλυσίδας τροφοδοσίας από άλλες χώρες, όπως ήδη συνέβη με την Ινδία.

Στο επίκεντρο βρίσκεται κυρίως το εμβόλιο της AstraZeneca, η χορήγηση του οποίου ανεστάλη προσωρινά προ ημερών σε πολλές χώρες της Ε.Ε., λόγω φόβων για θρομβώσεις -κίνηση, που πολλοί χαρακτήρισαν πολιτική.

Πλέον, το σκεύασμα της βρετανο-σουηδικής φαρμακευτικής εταιρείας χρησιμοποιείται εκ νέου από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, μετά και τη νέα θετική σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ).

Σε περίπτωση που η Ε.Ε. προχωρήσει στην απαγόρευση εξαγωγών εμβολίων, το εμβολιαστικό πρόγραμμα της Βρετανίας κινδυνεύει με σοβαρές καθυστερήσεις, εκτιμά σε έρευνα ο Guardian.

Αυτή η καθυστέρηση, θα μπορούσε να φθάσει έως και ένα δίμηνο, εκτροχιάζοντας τα σχέδια της κυβέρνησης Τζόνσον για σταδιακή άρση του lockdown μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, επισημαίνει, αναλόγως εάν τυχόν απαγόρευση θα επηρεάσει τις εξαγωγές εμβολίων και άλλων παρασκευαστριών φαρμακοβιομηχανιών, που έχουν μονάδες παραγωγής στην ηπειρωτική Ευρώπη.

Στον αντίποδα, τυχόν παρακράτηση εμβολίων της AstraZeneca που προορίζονταν για το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα επιταχύνει θεαματικά τους ρυθμούς εμβολιασμού στην Ε.Ε., εκτιμά η εταιρεία αναλύσεων Airfinity. Η επίτευξη του στόχου εμβολιασμού του 75% του πληθυσμού μέχρι τις 31 Αυγούστου «δεν θα επιταχυνθεί παρά μόνον κατά μία εβδομάδα», αναφέρει.

Στο μεσοδιάστημα, ο πόλεμος των αλληλοκατηγοριών καλά κρατεί. Οι Βρυξέλλες διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι η AstraZeneca έχει παραδώσει μόνον το 30% των 90 εκατομμυρίων δόσεων, για τις οποίες είχε δεσμευτεί το πρώτο τρίμηνο του έτους. Πηγές της AstraZeneca, από την άλλη, κατηγορούν -σύμφωνα με την Daily Mail- τους Ευρωπαίους ότι έχουν ακόμη αδιάθετα 12 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της.

Νέο μέτωπο μεταξύ των Βρυξελλών και της Μόσχας για το Sputnik V φαίνεται ότι άνοιξαν, εν τω μεταξύ, με τις χθεσινές δηλώσεις του Ευρωπαίου Επιτρόπου και επικεφαλής της Ομάδας Δράσης της ΕΕ για την παραγωγή εμβολίων, Τιερί Μπρετόν, στο γαλλικό δίκτυο TF1.

Οι «27» δεν θα έχουν «σε καμία περίπτωση ανάγκη το Sputnik V», δεδομένων των άλλων εμβολίων που έχουν ήδη λάβει έγκριση, τόνισε. «Το Sputnik V είναι ένα συμπληρωματικό εμβόλιο, υπάρχουν 350 εκατομμύρια δόσεις», σχολίασε ο Μπρετόν.

«Οι Ρώσοι δυσκολεύονται πολύ να το παράξουν και αναμφίβολα θα χρειαστεί να τους βοηθήσουμε», προσέθεσε. «Αν χρειαστεί να τους προσφέρουμε ένα ή δύο εργοστάσια για την παραγωγή του, γιατί όχι, όμως (…) αυτό θα το δούμε το δεύτερο εξάμηνο».

Οι παραγωγοί του ρωσικού εμβολίου, στο Ινστιστούτο Gamaleya, κατηγόρησαν τον Ευρωπαίο Επίτροπο για «προκατάληψη» κατά ενός «σίγουρου και αποτελεσματικού εμβολίου», το οποίο έχει υποβληθεί προς έγκριση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

Another biased comment against safe and efficient Sputnik V by European Internal Market Commissioner Thierry Breton, the head of the EU Commission’s special vaccine task force. Biases lead to failures. And Breton’s failures are clear to many people in EU.https://t.co/mAYCTYERvh

— Sputnik V (@sputnikvaccine) March 21, 2021