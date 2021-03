Συναγερμό έχουν σημάνει οι αρχές στη Νέα Υόρκη, καθώς έχει ξεσπάσει φωτιά σε οίκο ευγηρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε στο κτίριο με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η οροφή του.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ήδη ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά στον οίκο ευγηρίας Έβεργκριν στο Σπρινγκ Βάλεϊ –ένα χώρο που έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει 200 άτομα.

Τοπικά μέσα κάνουν λόγο για πολλούς εγκλωβισμένους, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες πληροφορίες.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες το κτήριο είχε τυλιχθεί στις φλόγες περίπου δύο ώρες πριν μια έκρηξη κάνει τη στέγη του να καταρρεύσει.

