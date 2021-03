Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Δευτέρα από πυρά μέσα σε σούπερ μάρκετ στην πόλη Μπόλντερ της πολιτείας Κολοράντο, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές προσκείμενες στην αστυνομία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RT, o δράστης ταμπουρώθηκε μέσα στο κατάστημα, ανοίγοντας πυρ και κατά της αστυνομίας.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αποκλείσει την περιοχή, ζητώντας από τους πολίτες να μην πλησιάζουν.

Σύμφωνα με το Fox News, η αστυνομία έφτασε στο σημείο, περικυκλώνοντας το κτίριο και ζητώντας από τον δράστη να παραδοθεί.

Νωρίτερα, τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν πως δύο άτομα απομακρύνθηκαν από το κτίριο, χωρίς να διευκρινίζεται μέχρι στιγμής η ταυτότητά τους. Ενας από αυτούς είχε χειροπέδες, ενώ αιμορραγούσε από τραύμα στο πόδι.

Φορώντας μόνο εσώρουχα, τοποθετήθηκε σε φορείο και στη συνέχεια έγινε η διακομιδή του στο νοσοκομείο.

UPDATE: Police in #Boulder seen leading this man away during active-shooter situation. He appears to have a bloody leg. Man was placed on a stretcher and put in an ambulance. Unclear if this is a suspect. pic.twitter.com/I0mrwfTTZm

— Dan Snyder (@DanSnyderFOX25) March 22, 2021