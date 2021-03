ΝΑΤΟ: Συνάντηση Δένδια – Μπλίνκεν – «Οικογενειακή φωτό» με αποστάσεις στη Σύνοδο

Σύντομη συνάντηση είχαν σήμερα Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον Αμερικανό ομόλογο του Άντονι Μπλίνκεν σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.

Σημειώνεται ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της Συμμαχίας έβγαλαν κοινή φωτογραφία κρατώντας τις αποστάσεις λόγω κορωνοϊού. «Με τους ομολόγους μου στην “οικογενειακή” φωτογραφία από τη Σύνοδο των ΥΠΕΞ των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες» ανέφερε ο κ. Δένδιας αναρτώντας τη φωτογραφία.

Ο Νίκος Δένδιας είχε συνάντηση και με τον επικεφαλής του CDU, πρωθυπουργό της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας Άρμιν Λάσετ, με τα ελληνοτουρκικά να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Με τους ομολόγους μου στην «οικογενειακή» φωτογραφία από τη Σύνοδο των ΥΠΕΞ των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες – Family photo with my counterparts at #NATO Foreign Ministers Meeting in #Βrussels. pic.twitter.com/nXzczdi1mp

— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 23, 2021