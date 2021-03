Πρώτη συνάντηση Δένδια – Μπλίνκεν στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ

Συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Mπλίνκεν είχε σήμερα στις Βρυξέλλες ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές η συνάντηση έγινε στο περιθώριο της Συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ και ήταν η πρώτη που είχαν οι δύο άνδρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του κ. Μπλίνκεν.

Ο Νίκος Δένδιας σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση έκανε γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της συνόδου εξέφρασε τις ελληνικές απόψεις και ανησυχίες για τα ζητήματα ασφάλειας υπογραμμίζοντας με έμφαση ότι «συμπεριφορές που αντίκεινται στο Διεθνές Δίκαιο αδυνατίζουν τη Συμμαχία». Αυτές οι συμπεριφορές τόνισε επίσης ο υπουργός Εξωτερικών αναφερόμενος στην Τουρκία «υπονομεύουν τη συνοχή της συμμαχίας και αντιστρατεύονται τα συμφέροντά της» .

Αναλυτικά στη δήλωσή του, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε:

«Κατ’ αρχήν, είχα τη χαρά σήμερα να συμμετάσχω στο Υπουργικό Συμβούλιο του ΝΑΤΟ, όπου υποδεχθήκαμε την πρώτη παρουσία του νέου Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Antony Blinken. Και για εμένα ήταν μία ευκαιρία να τον γνωρίσω προσωπικά.

Από εκεί και πέρα, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την παγκόσμια ασφάλεια και θέματα που αφορούν το ΝΑΤΟ, όπως η κατάσταση στο Αφγανιστάν και η κατάσταση στη Λιβύη. Ήταν για εμένα μία λαμπρή ευκαιρία να εκφράσω τις ελληνικές απόψεις και τις ελληνικές ανησυχίες.

Εκτός όμως από αυτά, συζητήθηκε η Ατζέντα 2030, το μέλλον του ΝΑΤΟ, πού πηγαίνει, πού πρέπει να πάει η Συμμαχία.

Και εδώ ήταν μία εξαιρετική ευκαιρία να εκφραστεί η ελληνική άποψη ότι το ΝΑΤΟ είναι μία Συμμαχία χωρών που βασίζονται στη δημοκρατία, βασίζονται στο Διεθνές Δίκαιο. Και ότι συμπεριφορές, οι οποίες αντίκεινται στο Διεθνές Δίκαιο αδυνατίζουν στην πραγματικότητα τη Συμμαχία, τη συνοχή της και αντιστρατεύονται τα συμφέροντά της.»

Η ανάρτηση του Ν. Δένδια

Σημειώνεται ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της Συμμαχίας μετά το πέρας της συνόδου έβγαλαν κοινή φωτογραφία κρατώντας τις αποστάσεις λόγω κορωνοϊού. «Με τους ομολόγους μου στην “οικογενειακή” φωτογραφία από τη Σύνοδο των ΥΠΕΞ των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες» έγραψε ο κ. Δένδιας σε σχετική ανάρτησή του στο twitter.

Με τους ομολόγους μου στην «οικογενειακή» φωτογραφία από τη Σύνοδο των ΥΠΕΞ των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες – Family photo with my counterparts at #NATO Foreign Ministers Meeting in #Βrussels. pic.twitter.com/nXzczdi1mp

— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 23, 2021