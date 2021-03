Μιχαλόπουλος (Microsoft): Ενεργοποιείται η μεγάλη επένδυση στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων

Με αποφασιστικά βήματα προχωρά η Microsoft στο μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα που είχε ανακοινώσει τον περασμένο Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Microsoft Eλλάδας, Κύπρου και Μάλτας κ. Θεοδόση Μιχαλόπουλο, η εταιρεία αφενός βρίσκεται στη φάση αξιολόγησης των τελικών προτάσεων για τη χωροθέτηση των data centers που θα δώσουν τις απαραίτητες υποδομές στην ψηφιακή μετάβαση της χώρας, αφετέρου έχει ενεργοποιήσει προγράμματα εκπαίδευσης, τα οποία και θα επεκταθούν στο πλαίσιο της δέσμευσης της εταιρείας να εκπαιδεύσει 100.000 επαγγελματίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και φοιτητές, με απώτερο σκοπό τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών μέσα στην επόμενη πενταετία.

«Σαν Microsoft θέλουμε να συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην προσπάθεια που κάνει η χώρα για την ανάπτυξη», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μιχαλόπουλος κατά τη διάρκεια παρουσίασης της συνεργασίας της Microsoft με τον μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό ReGeneration για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Σύμφωνα με τον ίδιο, «η ανάπτυξη χρειάζεται δύο πυλώνες: Υποδομές και ανθρώπους. Στο θέμα των υποδομών έχουμε ανακοινώσει την πρωτοβουλία “GR for Growth” για τη δημιουργία data center στην Ελλάδα. Χρειαζόμαστε όμως και τους ανθρώπους που θα αξιοποιήσουν την τεχνολογία. Είναι σημαντικό σε αυτή τη χρονική στιγμή, να επιταχύνουμε στις προσπάθειες που κάνουμε για το Skilling και είμαι πολύ χαρούμενος που συνεργαζόμαστε με το ReGeneration, σε ένα πρόγραμμα με πραγματική αξία για τους νέους και τις νέες».

Σε ό,τι αφορά την επένδυση στα data centers, ο κ. Μιχαλόπουλος επανέλαβε ότι στόχος της εταιρείας είναι εντός διετίας, δηλαδή το 2023, να είναι έτοιμα και πλήρως λειτουργικά.

Για το θέμα της εκπαίδευσης, ωστόσο, αναγνώρισε ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι, προκειμένου να υπάρξει το ταλέντο που θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα νέα ψηφιακά εργαλεία βοηθώντας τις επιχειρήσεις, το Δημόσιο και την οικονομία να κάνουν το ψηφιακό άλμα. Γι’ αυτό εξάλλου και υπογράμμισε την ανάγκη για συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αλλά «ακόμα και μεταξύ ανταγωνιστών».

Από την πλευρά του ο Πάνος Μαδαμόπουλος, Συνιδρυτής του ReGeneration τόνισε: «Σε μια χώρα με οικονομία που παραδοσιακά βασίζεται στον τριτογενή τομέα, σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι απαραίτητη η δημιουργία των υποδομών που θα διευκολύνουν τη μετάβαση σε ένα παραγωγικό μοντέλο που θα μπορεί να «ξεκλειδώνει» τη βιώσιμη ανάπτυξη στις συνθήκες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Στο ReGeneration αναγνωρίζουμε ότι μια τόσο σύνθετη πρόκληση μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με στρατηγικές συνεργασίες, γι΄αυτό και μέσα από τέτοιες συμπράξεις δημιουργούμε τις πλατφόρμες εκείνες που, επενδύοντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, διασυνδέουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, δημιουργούν συνθήκες κοινωνικής κινητικότητας και έχουν ως ουσιαστικό αποτέλεσμα την εισαγωγή ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας έτσι στη βιώσιμη ανάπτυξη που απαιτούν οι νέες συνθήκες».

Η συνεργασία Microsoft και ReGeneration μετρά ήδη ένα χρόνο και στη διάρκεια αυτή σχεδιάστηκαν και «τρέχουν» ή θα «τρέξουν» τρία σημαντικά προγράμματα με 1.150 επωφελούμενους στο σύνολο. Επίσης θα δοθεί σε 4.000 νέους δωρεάν πρόσβαση σε online μαθήματα της Microsoft (MS Learn, LinkedIn Learning, GitHub).

Τα προγράμματα

Αναλυτικά τα προγράμματα έχουν ως εξής:

ReGeneration DiGiYouth Initiative powered by Microsoft

Η πρωτοβουλία DiGiYouth της Μicrosoft και του ReGeneration ξεκίνησε το 2020 με στόχο να προσφέρει ευκαιρίες εκμάθησης και ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων (up/re skilling) σε νέους πτυχιούχους και καταρτίζοντάς τους στις πλέον περιζήτητες ψηφιακές δεξιότητες, να τους βοηθήσει στα επαγγελματικά τους βήματα, τοποθετώντας τους σε καίριες θέσεις στην αγορά εργασίας, αξιοποιώντας το δίκτυο των 1.300 εταιρειών του ReGeneration, σε όλη την Ελλάδα.

Το πρώτο μέρος της πρωτοβουλίας περιελάβανε 2 Ακαδημίες με τη συμμετοχή 50 νέων.

Ειδικότερα:

ReGeneration Academy on Cloud Tools & Technology powered by Microsoft

Η πρώτη Ακαδημία πρόσφερε σε κάθε συμμετέχοντα 240 ώρες εκμάθησης και hands-on εκπαίδευσης βασικών και πιο προχωρημένων αρχών σχετικών με Cloud Tools & Technologies, το οποίο συγκεκριμένα εξειδικεύεται στην ανάπτυξη Web εφαρμογών και λύσεων στο Microsoft Azure.

Οι πρώτοι/ες απόφοιτοι/ες στην αγορά εργασίας! Ήδη 12 από τους/τις νέους/ες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα έχουν τοποθετηθεί σε οργανικές θέσεις εργασίας και η διαδικασία προσλήψεων συνεχίζεται δυναμικά

ReGeneration Academy on Big Data & Artificial Intelligence powered by Microsoft

Η ακαδημία ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2021 και βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς αυτή τη στιγμή οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στους καινοτόμους και περιζήτητους αυτούς τομείς της τεχνολογίας και θα είναι διαθέσιμοι/ες προς απορρόφηση από το δίκτυο του ReGeneration τον Απρίλιο. Πρόκειται για ένα εντατικό πρόγραμμα 180 ωρών hands-on εκπαίδευσης βασικών αλλά και πιο προχωρημένων αρχών σχετικών με την επιστήμη των δεδομένων και την τεχνητή νοημοσύνη, και πιο συγκεκριμένα Data Science, Machine Learning και Artificial Intelligence για την ενσωμάτωση και χρήση τους σε Azure.

Στο δεύτερο μέρος της πρωτοβουλίας (DiGiYouth Initiative ΙΙ), θα πραγματοποιηθούν 3 Ακαδημίες και θα «καθίσουν» στα ψηφιακά θρανία 100 νέοι και νέες. Ειδικότερα:

ReGeneration Academy 4Women in Tech | Project Management powered by Microsoft

Πρόκειται για την πρώτη Ακαδημία για νέες γυναίκες που συνδέει την hands-on εκπαίδευση σε tech-related project management με θέσεις εργασίας σε περιζήτητους κλάδους τεχνολογίας! Η Ακαδημία βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς 35 νέες μόλις ξεκίνησαν την hands-on εκπαίδευσή τους, διάρκειας 120 ωρών, ενώ το Μάιο θα είναι διαθέσιμες προς απορρόφηση από το δίκτυο εταιρειών του ReGeneration.

ReGeneration Academy on Cloud Tools & Technology powered by Microsoft και ReGeneration Academy on Big Data & Artificial Intelligence powered by Microsoft Η επιτυχία των πρώτων Ακαδημιών οδηγεί στην επαναληπτική διεξαγωγή τους, τον Σεπτέμβριο του 2021.

DiGiYouth I & II: Το αποτύπωμα

Με την ολοκλήρωση όλων των Ακαδημιών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας DiGiYouth I & II, αναμένεται να έχουν επωφεληθεί 150 νέοι και νέες, έχοντας λάβει συνολικά 32.000 ώρες εκπαίδευσης σε ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες, μέχρι το τέλος του 2021, ενώ σε 4.000 αποφοίτους όλων των προγραμμάτων του ReGeneration θα έχει δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση σε online courses και εργαλεία στις πλατφόρμες του MS Learn, τoυ LinkedIn Learning και του GitHub, μέσω της παγκόσμιας πρωτοβουλίας της Microsoft Global Skills Initiative.

Τα επόμενα βήματα

Η πολύ επιτυχημένη συνεργασία στην πρωτοβουλία ReGeneration DiGiYouth Initiative Ι & ΙΙ powered by Microsoft, οδήγησε στο σχεδιασμό του “The ReGeneration Initiative: Upskilling Greek Youth for the Digital Era powered by Microsoft”, ενός νέου και πιο διευρυμένου up/reskilling προγράμματος για τους νέους της χώρας μας, που εστιάζει στις περιζήτητες ψηφιακές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για το μέλλον της εργασίας. Η εν λόγω πρωτοβουλία πρόκειται να ωφελήσει 1.000 νέες και νέους παρέχοντας περίπου 20.000 ώρες εκπαίδευσης σε ήπιες και ψηφιακές δεξιότητες (πχ office automation, mobile apps, information systems, data visualization, cloud technologies, digital marketing, UI/UX, κλπ.), με άμεση δικτύωση σε περισσότερες από 1.300 εταιρείες πανελλαδικώς που συνεργάζονται με το ReGeneration.