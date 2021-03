200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση: Η Aegean σχημάτισε τον αριθμό 200 πετώντας πάνω από την Πελοπόννησο

Σε ρυθμούς 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση κινείται, ή μάλλον πετάει, και η Aegean Airlines, αεροσκάφος της οποίας πέταξε πάνω από την Πελοπόννησο, σχηματίζοντας με την πορεία του τον αριθμό 200.

Ειδικότερα, το πέντε χρόνων αεροσκάφος Airbus Α320, πέταξε περίπου στα 20.000 πόδια πάνω από τον τόπο που ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση. Ξεκίνησε από το Ελ. Βενιζέλος, έφτασε στην Αχαΐα και από εκεί ξεκίνησε να σχηματίζει το 200, πετώντας πάνω από την Αρχαία Ολυμπία, τα Καλάβρυτα, την Κόρινθο, το Άργος και τα ιστορικά Δερβενάκια.

Aegean Airlines is celebrating 200 years of independence, drawing a huge 200 in the sky https://t.co/owXmvmj0Js pic.twitter.com/5mVt3lin9d

— AIRLIVE (@airlivenet) March 24, 2021