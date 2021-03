Elon Musk: Πλέον μπορείτε να αγοράσετε Tesla και με Bitcoin

Έχοντας εκπλήξει την αγορά με το τολμηρό στοίχημά της στο bitcoin νωρίτερα φέτος, η Tesla θα αρχίσει τώρα να δέχεται το μεγαλύτερο ψηφιακό νόμισμα στον κόσμο ως πληρωμή για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Elon Musk, έγραψε την Τετάρτη στο Twitter ότι «μπορείτε πλέον να αγοράσετε ένα Tesla με Bitcoin» και ότι η πληρωμή μέσω Bitcoin θα είναι επίσης αποδεκτή και από πελάτες εκτός των ΗΠΑ αργότερα εντός του έτους.

Πρόσθεσε επίσης ότι η Tesla θα χρησιμοποιεί μόνο λογισμικό εσωτερικού και ανοιχτού κώδικα και ότι κάθε Bitcoin που θα λαμβάνει η εταιρεία ως πληρωμή, θα διατηρείται ως Bitcoin και δεν θα μετατραπεί σε παραστατικό χρήμα.

You can now buy a Tesla with Bitcoin

— Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021