Το γιγάντιο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που προσάραξε στη Διώρυγα του Σουέζ παραμένει καθηλωμένο, με τις επιχειρήσεις για την αποκόλλησή του να συνεχίζονται για τρίτη ημέρα.

Σύμφωνα με την ολλανδική εταιρεία Smit Salvage, η οποία προσελήφθη από την εταιρεία διαχείρισης του πλοίου Evergreen Marine Corp να βοηθήσει στην αποκόλληση του πλοίου, η επιχείρηση θα μπορούσε να διαρκέσει «ημέρες ή και εβδομάδες».

Η Evergreen ανέθεσε σε ομάδες ειδικών της Smit Salvage, όπως επίσης της ιαπωνικής εταιρείας Nippon Salvage, να εκπονήσουν «αποτελεσματικότερο σχέδιο» για την αποκόλληση του πλοίου. Οι πρώτοι εμπειρογνώμονες αναμένεται να φθάσουν σήμερα.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τον τεχνικό μάνατζερ του πλοίου, άλλη μια προσπάθεια για την αποκόλλησή του θα γίνει αργότερα σήμερα, έπειτα από μια πρώτη ανεπιτυχή απόπειρα. Η Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), που έχει αναλάβει χρέη τεχνικής διεύθυνσης του Ever Given, ανέφερε σε ανακοίνωση ότι οι προσπάθειες βυθοκόρησης συνεχίζονται.

Σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές, τουλάχιστον 150 πλοία έχουν ακινητοποιηθεί ανοιχτά από τη βόρεια και τη νότια είσοδο της διώρυγας, από την οποία καθημερινά διέρχονται περί τα 50 πλοία.

Αυτή η πρωτοφανής αναστάτωση και η καθυστέρηση που φέρνει κοστίζει καθημερινά εκατομμύρια δολάρια στις ναυτιλιακές εταιρείες. Ο Ranjith Raja, αναλυτής της εταιρείας, δήλωσε ότι ακόμη και όταν αποκολληθεί το πλοίο, η καθυστέρηση θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

We’ve been receiving a lot of requests asking us to compare traffic today at the #SuezCanal with a normal day at the waterway.

So here you go, using our Playback feature, one day last week in contrast with the last 24 hours. pic.twitter.com/pnByGshl3u

— MarineTraffic (@MarineTraffic) March 24, 2021