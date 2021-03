Σχεδόν 10 δισ. δολάρια ημερησίως υπολογίζεται πως είναι η ζημιά στο Σουέζ, την ώρα που πάνω από 160 πλοία αποκλεισμένα και η τιμή του πετρελαίου εκτοξεύθηκε στο +6%.

Το κοντέινερ Ever Green μήκους 400 μέτρων και 200.000 τόνων έχει κολλήσει και στις δύο πλευρές της διώρυγας του Σουέζ.

Πρόκειται για τεράστιο πλοίο τόσο μεγάλο σε μήκος όσο το Empire State building σε ύψος εμποδίζοντας τη διέλευση των πλοίων για περισσότερο από 48 ώρες.

Η διώρυγα του Σουέζ είναι ο πιο σημαντικός εμπορικός δρόμος του κόσμου που ενώνει τη Μεσόγειο με την Ερυθρά θάλασσα και αυτό το περιστατικό θα έχει συνέπειες στο διεθνές εμπόριο.

We’ve been receiving a lot of requests asking us to compare traffic today at the #SuezCanal with a normal day at the waterway.

So here you go, using our Playback feature, one day last week in contrast with the last 24 hours. pic.twitter.com/pnByGshl3u

— MarineTraffic (@MarineTraffic) March 24, 2021