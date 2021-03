Ενημέρωση για την πορεία του εμβολιασμού, τις δόσεις που αναμένει η Ε.Ε. τους επόμενους μήνες, αλλά και τις παραλαβές για τις χώρες παρείχε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στους ηγέτες των «27» στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής.

Η επικεφαλής της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι από τα 450 εκατ. Ευρωπαίους, τα 62 εκατομμύρια έχουν εμβολιαστεί με μια δόση τουλάχιστον και εξ αυτών μόνο τα 18,2 εκατ. έχουν κάνει 2 δόσεις. Οι 27 χώρες έχουν παραλάβει περίπου 88 εκατ. εμβόλια από τις φαρμακευτικές εταιρείες.

I have presented to EU leaders the state of play on:

Vaccines delivery & vaccination in the EU

Expectations regarding deliveries in the 2nd quarter

Exports of vaccines from the EU to the rest of the world

Together we will ensure that Europeans get their fair share of vaccines. pic.twitter.com/8KCoK9ywU2

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 25, 2021