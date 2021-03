Πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία μέλη της ίδιας οικογένειας, έχασαν τη ζωή τους χθες Πέμπτη εξαιτίας ανεμοστρόβιλου που έπληξε την αμερικανική πολιτεία Αλαμπάμα, όπου αρκετές περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Καλώ όλους όσοι βρίσκονται στην πορεία αυτών των ανεμοστρόβιλων (…) να παραμείνουν σε κατάσταση επαγρύπνησης», ανέφερε η κυβερνήτρια της Αλαμπάμας, η Κέι Άιβι.

Φωτογραφίες και βίντεο από τα πλήγματα των ανεμοστρόβιλων αυτών κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης: εικονίζουν συντρίμμια να πέφτουν από τον ουρανό, ξεριζωμένα δέντρα που έχουν πέσει στο έδαφος, σπίτια που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές.

Several homes were severely damaged in Alabama on Thursday when a tornado swept through the region. At least five people have been killed by the severe storms rampaging across the South. https://t.co/FpFSaGPW1E pic.twitter.com/uGTj2Nlo5C — CBS News (@CBSNews) March 26, 2021

Στην κοινότητα Οχάτσι, τρία μέλη της ίδιας οικογένειας, που βρίσκονταν σε «ξύλινη κατασκευή», βρήκαν τον θάνατο, όπως κι ένας άνθρωπος που βρισκόταν σε τροχόσπιτο, δήλωσε ιατροδικαστικός της κομητείας Καλχούν, ο Πατ Μπράουν, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ένας άνθρωπος έχασε εξάλλου τη ζωή του στο Ουέλινγκτον, πρόσθεσε.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών της κομητείας Καλχούν είχαν καλέσει όλους τους κατοίκους της να «βρουν καταφύγιο αμέσως».

DEADLY TORNADO OUTBREAK: Several states across the South are under tornado watches, with multiple deaths and injuries reported after dangerous tornadoes touched down across Alabama. @Ginger_Zee is in the storm zone. https://t.co/4T0IYMSLqy pic.twitter.com/44M56kzgAQ — World News Tonight (@ABCWorldNews) March 26, 2021

Το γραφείο του σερίφη της Καλχούν από την πλευρά της έκανε λόγο για εκτεταμένες «ζημιές» στο Οχάτσι και κοντά στο Ουέλινγκτον.

Eagle Point Apartments off US-280 were severely damaged following a possible tornado that moved through the area. –> https://t.co/fumP2RKa7M pic.twitter.com/EEent6AQRx — WBRC FOX6 News (@WBRCnews) March 25, 2021

Σύμφωνα με τον ειδικευμένο ιστότοπο poweroutage.us, πάνω από 35.000 νοικοκυριά στην Αλαμπάμα δεν είχαν ρεύμα χθες το απόγευμα.

Major tornado outbreak in Alabama this afternoon 🌪 and more possible Major damage and several fatalities already reported 📹Matt Williamspic.twitter.com/w7dBgtkXhu — Matt Taylor (@MetMattTaylor) March 25, 2021

Τα ακραία φαινόμενα αναμενόταν να συνεχιστούν τη νύχτα (σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας), προειδοποίησαν οι αρχές.

Πηγή : ΑΠΕ – ΜΠΕ

